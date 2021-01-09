В Англии нашли редчайшую китайскую монету

Охотник за сокровищами из Хэмпшира обнаружил с помощью металлоискателя средневековые артефакты, среди которых оказалась редкая китайская монета, изготовленная между 1008 и 1016 годами. Находка была сделана возле деревни Буритон.

25-миллиметровая монета из медного сплава была выпущена во время правления легендарной династии Чжао. Такие монеты оставались в обращении вплоть до XIV века.

В XIII и XIV веках керамика, импортированная из Китая, высоко ценилась среди английской знати, и исследователи полагают, что монета, вероятно, достигла берегов страны в этот период. По всей видимости, сама монета представляла собой предмет коллекционирования, а не средство обмена.

Китайские монеты находили в Великобритании и раньше, но большинство из них относится к XVII веку, когда торговля между Европой и Дальним Востоком была гораздо более активной. Только одна монета, найденная в 2018 году в Чешире, относится к рубежу второго тысячелетия. Она была изготовлена примерно на 60 лет позже, чем монета из Буритона.