В Англии нашли редчайшую китайскую монету

Охотник за сокровищами из Хэмпшира обнаружил с помощью металлоискателя средневековые артефакты, среди которых оказалась редкая китайская монета, изготовленная между 1008 и 1016 годами. Находка была сделана возле деревни Буритон.
25-миллиметровая монета из медного сплава была выпущена во время правления легендарной династии Чжао. Такие монеты оставались в обращении вплоть до XIV века.
В XIII и XIV веках керамика, импортированная из Китая, высоко ценилась среди английской знати, и исследователи полагают, что монета, вероятно, достигла берегов страны в этот период. По всей видимости, сама монета представляла собой предмет коллекционирования, а не средство обмена.
Китайские монеты находили в Великобритании и раньше, но большинство из них относится к XVII веку, когда торговля между Европой и Дальним Востоком была гораздо более активной. Только одна монета, найденная в 2018 году в Чешире, относится к рубежу второго тысячелетия. Она была изготовлена примерно на 60 лет позже, чем монета из Буритона.
Представители династии Чжао поощряли инновации и модернизацию. Именно в период их правления в Китае были изобретены магнитный компас и порох, а чеканка монет была резко увеличена, чтобы способствовать расширению и развитию региональной торговли. Монеты, произведенные китайскими мастерами, были настолько прочными и качественными, что к XIV веку 88 процентов монет, находящихся в обращении в стране и во всем мире, можно было отнести к эпохе династии Чжао.
Китайские монеты XI века ранее обнаруживались в Восточной Африке, недалеко от портов Персидского залива, на побережье Аравии, в Индии и на Шри-Ланке. Одна из них была найдена даже в Болгарии.
На основе этих открытий можно проследить теоретическую торговую сеть, которая, очевидно, связала средневековую Англию с Китаем. Торговцы керамикой из Китая огибали Индийский полуостров, проплывая по Красному морю, проходили через Египет к берегам Средиземного моря, направляя свои корабли к итальянскому полуострову, а затем двигались на север. через внутреннюю часть Европы. На финише своего многомесячного путешествия они пересекали Ла-Манш, высаживаясь на южных берегах Британских островов.
Редкая китайская монета была зарегистрирована в Британском музее, который каталогизирует важные археологические и исторические открытия, сделанные исследователями-любителями.
Как отмечают ученые, по мере того как новые исторические и археологические исследования выявляют более обширные и активные торговые связи, становится ясно, что мировая экономика в той или иной форме подвергалась глобализации в течение длительного времени.
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