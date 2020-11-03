В Антарктиде нашли фруктовый пирог погибшей экспедиции Роберта Скотта

Группа исследователей из новозеландского фонда «Антарктическое наследие» обнаружила фруктовый пирог в хижине на мысе Адэр, которую называют «самым старым зданием Антарктиды». Мыс Адэр находится на одноименном полуострове на крайнем северо-востоке Земли Виктории в Антарктиде.

Традиционное английское угощение столетней давности было найдено прямо в упаковке. По словам исследователей, пирог сохранился в отличном состоянии, завернутый в бумагу в проржавевшей жестяной банке. Авторы находки считают, что угощение оставили члены роковой экспедиции «Терра Нова» британского исследователя Роберта Скотта, которая длилась с 1910 по 1913 год. Кекс был одним из почти полутора тысяч артефактов, найденных на мысе Адэр.

Сотрудница фонда «Антарктическое наследие» Лиззи Мик говорит, что фруктовые пироги были популярным лакомством в Великобритании в то время. С середины XIX века это угощение широко использовалось в качестве свадебного торта среди представителей низших и средних классов.