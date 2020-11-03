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История

В Антарктиде нашли фруктовый пирог погибшей экспедиции Роберта Скотта

National Geographic Россия
03 ноября 2020
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Фото: Antarctic Heritage Trust
Кусочек забытого пирога мог изменить судьбу полярников, замерзших во льдах континента.

Группа исследователей из новозеландского фонда «Антарктическое наследие» обнаружила фруктовый пирог в хижине на мысе Адэр, которую называют «самым старым зданием Антарктиды». Мыс Адэр находится на одноименном полуострове на крайнем северо-востоке Земли Виктории в Антарктиде. 

Традиционное английское угощение столетней давности было найдено прямо в упаковке. По словам исследователей, пирог сохранился в отличном состоянии, завернутый в бумагу в проржавевшей жестяной банке. Авторы находки считают, что угощение оставили члены роковой экспедиции «Терра Нова» британского исследователя Роберта Скотта, которая длилась с 1910 по 1913 год. Кекс был одним из почти полутора тысяч артефактов, найденных на мысе Адэр. 

Сотрудница фонда «Антарктическое наследие» Лиззи Мик говорит, что фруктовые пироги были популярным лакомством в Великобритании в то время. С середины XIX века это угощение широко использовалось в качестве свадебного торта среди представителей низших и средних классов. 

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Обнаруженный среди множества артефактов на мысе Адэр фруктовый пирог был изготовлен британской компанией Huntley & Palmers, чьи консервированные продукты были популярны во всем мире в начале ХХ века.
Фото: Antarctic Heritage Trust
Хижина на мысе Адэр
Хижина на мысе Адэр находится в районе, где обитает более 400 тысяч пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae)
Фото: Antarctic Heritage Trust

По словам исследователей, путешествие к Антарктиде требует полноценной диеты с высоким содержанием не только жиров, но и сахара, а фруктовые пироги идеально подходили в качестве богатой калориями пищи для полярников. Однако, учитывая этот факт, непонятно, почему фруктовый пирог остался в хижине, а не был съеден.  

Скотт и его команда из четырех человек достигли Южного полюса в 1912 году, но все пятеро погибли на обратном пути на мысе Эванс. Скотт и двое последних участников его отряда не дошли всего 17 километров до склада с продуктами. Они страдали от изнеможения, и исследователи предполагают, что спасением мог стать даже крошечный кусочек пирога, если бы он был в кармане Скотта, а не остался в хижине.

Историк Университета Клемсона Стефани Барчевски рассказала, что хижина Скотта на мысе Адэр была полностью восстановлена вместе с окружающими хозяйственными постройками. После этого каждый из артефактов, включая фруктовый пирог, были возвращены на исходное место.

Недавно стало известно, что Россия откроет круглогодичную станцию в Антарктиде. 

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