В архивах найден щедрый чек Байрона, который спас Грецию
Последние месяцы своей жизни легендарный английский поэт Джордж Байрон провел в Греции: купив на собственные средства бриг, оружие и припасы, он снарядил солдат и отправился поддерживать греческую борьбу за независимость. В Греции он провел всего 100 дней: по прибытии его сразила лихорадка, и 19 апреля 1824 года, на 37-м году жизни, он скончался в Месолонгионе. На протяжении всего этого времени он оказывал поддержку революционерам, и его вклад считается одним из самых важных, оказавших влияние на победу.
Недавно в государственных архивах страны историки обнаружили банкноту, иллюстрирующую щедрость поэта. Чек выписан на 4 000 фунтов стерлингов: это примерно 332 000 фунтов стерлингов на сегодняшний день. Деньги адресовались представителю временного правительства Джованни Орландо и направлялись на чрезвычайные нужды: в частности, на финансирование флота для защиты Месолонгиона от османских албанцев.
Поэт подписал чек двойной фамилией Ноэл-Байрон: он носил ее с 1822 года после наследования имущества своей тещи. Историки, изучающие рукописи Байрона, часто сталкиваются с подделками, но в данном случае они уверены в подлинности документа.
Чек, впоследствии обналиченный на Мальте, был принят в виде серебряных испанских долларов, и поэт сам перевез их в чемоданах в Месолонгион. Боевые корабли были профинансированы, и эскадра из 14 судов немедленно вышла в море.
В сочетании со ссудой, чуть позже полученной Орландо в Лондоне, средства от Байрона имели эффект «решающего перевеса чаши весов в пользу избранного греческого правительства», считает Родерик Битон, автор книги «Byron’s War».
Сам Байрон перед смертью поклялся, что в случае падения Греции он «похоронит себя в руинах». Этого не произошло: его забальзамированные останки отправились обратно в Англию на бриге, который, по иронии судьбы, нес первый взнос за кредит.