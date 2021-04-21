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История

В архивах найден щедрый чек Байрона, который спас Грецию

Анастасия Баринова
21 апреля 2021
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«Прибытие Лорда Байрона в Грецию»
Фото: Теодорос Вризакис
Поэт финансировал освобождение страны от Османской империи.

Последние месяцы своей жизни легендарный английский поэт Джордж Байрон провел в Греции: купив на собственные средства бриг, оружие и припасы, он снарядил солдат и отправился поддерживать греческую борьбу за независимость. В Греции он провел всего 100 дней: по прибытии его сразила лихорадка, и 19 апреля 1824 года, на 37-м году жизни, он скончался в Месолонгионе. На протяжении всего этого времени он оказывал поддержку революционерам, и его вклад считается одним из самых важных, оказавших влияние на победу. 

Недавно в государственных архивах страны историки обнаружили банкноту, иллюстрирующую щедрость поэта. Чек выписан на 4 000 фунтов стерлингов: это примерно 332 000 фунтов стерлингов на сегодняшний день. Деньги адресовались представителю временного правительства Джованни Орландо и направлялись на чрезвычайные нужды: в частности, на финансирование флота для защиты Месолонгиона от османских албанцев. 

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General State Archives of Greece

Поэт подписал чек двойной фамилией Ноэл-Байрон: он носил ее с 1822 года после наследования имущества своей тещи. Историки, изучающие рукописи Байрона, часто сталкиваются с подделками, но в данном случае они уверены в подлинности документа. 

«Похоже, что это оригинальная подпись, прикрепленная к письму клерка, которое он сам, кажется, нетерпеливо исправлял. Почерк Байрона, как и его личность, был быстрым и свободным, поэтому мы видим контраст между аккуратной рукой чиновника и его собственной уверенной подписью, с его смелой открытой буквой «B» и характерным росчерком на «N»,– Кристин Кеньон Джонс, автор книги о Байроне «Dangerous to Show».

Чек, впоследствии обналиченный на Мальте, был принят в виде серебряных испанских долларов, и поэт сам перевез их в чемоданах в Месолонгион. Боевые корабли были профинансированы, и эскадра из 14 судов немедленно вышла в море.

В сочетании со ссудой, чуть позже полученной Орландо в Лондоне, средства от Байрона имели эффект «решающего перевеса чаши весов в пользу избранного греческого правительства», считает Родерик Битон, автор книги «Byron’s War».

«Его финансовый вклад был решающим. Ни один военный историк не уделил должного внимания тому факту, что османские войска, осаждавшие Месолонгион, внезапно исчезли, едва стало известно, что Байрон ссудил эти деньги, и флот покинул острова Идра и Спеце».

Сам Байрон перед смертью поклялся, что в случае падения Греции он «похоронит себя в руинах». Этого не произошло: его забальзамированные останки отправились обратно в Англию на бриге, который, по иронии судьбы, нес первый взнос за кредит.

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