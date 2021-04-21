В архивах найден щедрый чек Байрона, который спас Грецию

Последние месяцы своей жизни легендарный английский поэт Джордж Байрон провел в Греции: купив на собственные средства бриг, оружие и припасы, он снарядил солдат и отправился поддерживать греческую борьбу за независимость. В Греции он провел всего 100 дней: по прибытии его сразила лихорадка, и 19 апреля 1824 года, на 37-м году жизни, он скончался в Месолонгионе. На протяжении всего этого времени он оказывал поддержку революционерам, и его вклад считается одним из самых важных, оказавших влияние на победу.

Недавно в государственных архивах страны историки обнаружили банкноту, иллюстрирующую щедрость поэта. Чек выписан на 4 000 фунтов стерлингов: это примерно 332 000 фунтов стерлингов на сегодняшний день. Деньги адресовались представителю временного правительства Джованни Орландо и направлялись на чрезвычайные нужды: в частности, на финансирование флота для защиты Месолонгиона от османских албанцев.