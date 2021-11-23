В Австралии нашли пять уникальных бумерангов

Открытие является уникальным: бумеранги, выполненные из дерева, до наших дней доходят очень редко и обычно – в единичных количествах. Только после европейского вторжения бумеранги в Австралии начали изготавливать из металла, но такие находки иллюстрируют уже другую главу истории континента. Науке также известен 30000-летний бумеранг из мамонтового бивня, который использовали жители Карпат, что также не имеет отношения к австралийским аборигенам.

Теперь специалисты смогли больше узнать о жизни коренного населения Австралии в период между 1650 и 1830 годами: радиоуглеродный анализ показал, что в это время люди активно применяли бумеранги. Они служили дубинкой или мечом. С их помощью разжигали огонь, и, наконец, их просто бросали в сторону потенциальной жертвы, чтобы оглушить ее. Все чаще звучит версия о том, что «возвратные» свойства бумеранга оказались случайным и удачным открытием именно в ходе такого использования, а затем древние мастера просто усовершенствовали аэродинамику снарядов.

Найденные в реке бумеранги были слишком большими и тяжелыми, чтобы летать и возвращаться к хозяину. Наиболее массивный из них в длину достигал одного метра. Ученые считают, что орудие хорошо подходило для боев на близком расстоянии, а в данном случае аборигены бросали его в сторону водоплавающих птиц. Не все бумеранги были собраны после охоты, и некоторые со временем утонули.

Еще одной сферой применения бумерангов в Австралии была ритуальная: такие бумеранги были украшены орнаментом или резьбой. Примеры из оврага Купер-Крик к ним не относятся, но они в очередной раз доказывают широкое распространение невозвратной техники использования бумерангов.

Знаете ли вы, что бумеранг на охоте использовал еще фараон Тутанхамон?