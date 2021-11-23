В Австралии нашли пять уникальных бумерангов

Вопреки распространенному мнению, бумеранг – метательная палица у некоторых народов – не обязательно возвращался к человеку, который его бросил. В настоящее время это популярный инструмент в сфере развлечений и спорта, и здесь его аэродинамические способности стоят на первом месте. Между тем австралийские аборигены и европейцы, жившие тысячи лет назад, использовали бумеранги самыми разными способами: они могли быть и мечами, и дубинками. Недавно в высохшем русле реки в Южной Австралии было найдено сразу пять таких артефактов.
Открытие является уникальным: бумеранги, выполненные из дерева, до наших дней доходят очень редко и обычно – в единичных количествах. Только после европейского вторжения бумеранги в Австралии начали изготавливать из металла, но такие находки иллюстрируют уже другую главу истории континента. Науке также известен 30000-летний бумеранг из мамонтового бивня, который использовали жители Карпат, что также не имеет отношения к австралийским аборигенам.
Теперь специалисты смогли больше узнать о жизни коренного населения Австралии в период между 1650 и 1830 годами: радиоуглеродный анализ показал, что в это время люди активно применяли бумеранги. Они служили дубинкой или мечом. С их помощью разжигали огонь, и, наконец, их просто бросали в сторону потенциальной жертвы, чтобы оглушить ее. Все чаще звучит версия о том, что «возвратные» свойства бумеранга оказались случайным и удачным открытием именно в ходе такого использования, а затем древние мастера просто усовершенствовали аэродинамику снарядов.
Найденные в реке бумеранги были слишком большими и тяжелыми, чтобы летать и возвращаться к хозяину. Наиболее массивный из них в длину достигал одного метра. Ученые считают, что орудие хорошо подходило для боев на близком расстоянии, а в данном случае аборигены бросали его в сторону водоплавающих птиц. Не все бумеранги были собраны после охоты, и некоторые со временем утонули.
Еще одной сферой применения бумерангов в Австралии была ритуальная: такие бумеранги были украшены орнаментом или резьбой. Примеры из оврага Купер-Крик к ним не относятся, но они в очередной раз доказывают широкое распространение невозвратной техники использования бумерангов.
Знаете ли вы, что бумеранг на охоте использовал еще фараон Тутанхамон?