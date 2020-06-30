В Австралии нашли старейший фотопортрет маори

Фотография была сделана в 1846 году в Лондоне, а ее автором почти наверняка является выдающийся французский дагеротипист Антуан Клоде. Сама дагеротипия представляет собой ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра. Это первая в мире работоспособная технология фотографии.

Все данные свидетельствуют о том, что это изображение является не только самой старой сохранившейся фотографией Хеми Помара, но и, скорее всего, старейшим сохранившимся фотопортретом любого из маори. В течение десятилетий этот уникальный снимок оставался незамеченным в Национальной библиотеке Австралии.

Хеми Помара родился около 1830 года, он был внуком вождя Помары с отдаленных островов Чатем у восточного побережья Новой Зеландии. Когда Хеми было около десяти лет, его семья была убита другой группой маори, которая вторглась на архипелаг Чатем. Мальчик оказался в руках британского торговца, который определил его английскую школу-интернат в Сиднее.

Британский странствующий художник, Джордж Френч Ангас, путешествовал по Новой Зеландии в течение трех месяцев в 1844 году, выполняя эскизы и находясь в поиске ценных культурных артефактов. Его следующей остановкой был Сидней, где он встретил Хеми и взял его на попечение, пока читал лекции на юге Австралии.

В это время Ангас нарисовал Хеми для расширенной версии лекций «Иллюстрации коренных жителей и пейзажи Австралии и Новой Зеландии». На этой зарисовке Помара изображен улыбающимся и облаченным в короваи — национальную одежду маори.