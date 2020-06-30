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История

В Австралии нашли старейший фотопортрет маори

Михаил Сысоев
30 июня 2020
Хеми Помара
Фото: National Library of Australia
Хеми Помара, изображенный на снимке, был человеком с удивительной судьбой.

Фотография была сделана в 1846 году в Лондоне, а ее автором почти наверняка является выдающийся французский дагеротипист Антуан Клоде. Сама дагеротипия представляет собой ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра. Это первая в мире работоспособная технология фотографии. 

Все данные свидетельствуют о том, что это изображение является не только самой старой сохранившейся фотографией Хеми Помара, но и, скорее всего, старейшим сохранившимся фотопортретом любого из маори. В течение десятилетий этот уникальный снимок оставался незамеченным в Национальной библиотеке Австралии. 

Хеми Помара родился около 1830 года, он был внуком вождя Помары с отдаленных островов Чатем у восточного побережья Новой Зеландии. Когда Хеми было около десяти лет, его семья была убита другой группой маори, которая вторглась на архипелаг Чатем. Мальчик оказался в руках британского торговца, который определил его английскую школу-интернат в Сиднее. 

Британский странствующий художник, Джордж Френч Ангас, путешествовал по Новой Зеландии в течение трех месяцев в 1844 году, выполняя эскизы и находясь в поиске ценных культурных артефактов. Его следующей остановкой был Сидней, где он встретил Хеми и взял его на попечение, пока читал лекции на юге Австралии. 

В это время Ангас нарисовал Хеми для расширенной версии лекций «Иллюстрации коренных жителей и пейзажи Австралии и Новой Зеландии». На этой зарисовке Помара изображен улыбающимся и облаченным в короваи — национальную одежду маори. 

Хеми Помара
Alexander Turnbull Library

Ангас вернулся в Лондон в начале 1846 года, взяв с собой свою коллекцию произведений искусства, добытые артефакты и Хеми Помару. В британской столице юноша стал объектом пристального внимания публики, а Ангас даже организовал для него частную аудиенцию с королевой Викторией и принцем Альбертом.

С апреля 1846 года Хеми выступал в качестве живого экспоната египетском зале Лондонского музея. Экспозиция в египетском зале была признана зрителями «самой интересной» в сезоне, а портрет Хеми был выгравирован для The Illustrated London News. На этой гравюре Помара изображен уже повзрослевшим с большими декоративными украшениями на шее и вертикальным головным убором с перьями.

Хеми Помара
The Illustrated London News

Хеми был также представлен членам собрания Королевского общества, где присутствовало много знаменитостей, включая Чарльза Диккенса, Чарльза Дарвина и Антуана Клоде. Вероятно, в это же время Клоде и сделал снимок, оказавшийся в итоге в Национальной библиотеке Австралии. 

Что довольно необычно для фотографических портретов того периода, Хеми изображен в полный рост, что позволяет хорошо рассмотреть особенности его национального костюма. Дагеротип был искусно окрашен в цвет, чтобы подчеркнуть вышитый край короваи темно-красного оттенка. На лицо и руки Хеми было нанесено скромное количество краски. Очень немногие практикующие фотографы за пределами студии Клоде могли доводить дагеротипы до такой степени реализма. 

Хеми Помара
National Library of Australia

После непродолжительного периода в качестве лондонской знаменитости Хеми отправился в море и, пережив кораблекрушение на Барбадосе, к декабрю 1846 года оказался в Новой Зеландии. С этого периода свидетельства о нем теряются.

Известно, что снимок Хеми был приобретен в 1960-х годах австралийским фотографом-историком Эриком Кертом Бёрком и подарен Национальной библиотеке Австралии.

Хеми Помара послужил основой для персонажа Джеймса Пинеке в романе новозеландской писательницы Тины Макерти «Воображаемые жизни Джеймса Пинеке». А на прошлой неделе знаменитый новозеландский режиссер Тайка Вайтити объявил, что его продюсерская компания Piki Films адаптирует книгу для большого экрана.

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