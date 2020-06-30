В Австралии нашли старейший фотопортрет маори

Фотография была сделана в 1846 году в Лондоне, а ее автором почти наверняка является выдающийся французский дагеротипист Антуан Клоде. Сама дагеротипия представляет собой ранний фотографический процесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра. Это первая в мире работоспособная технология фотографии.
Все данные свидетельствуют о том, что это изображение является не только самой старой сохранившейся фотографией Хеми Помара, но и, скорее всего, старейшим сохранившимся фотопортретом любого из маори. В течение десятилетий этот уникальный снимок оставался незамеченным в Национальной библиотеке Австралии.
Хеми Помара родился около 1830 года, он был внуком вождя Помары с отдаленных островов Чатем у восточного побережья Новой Зеландии. Когда Хеми было около десяти лет, его семья была убита другой группой маори, которая вторглась на архипелаг Чатем. Мальчик оказался в руках британского торговца, который определил его английскую школу-интернат в Сиднее.
Британский странствующий художник, Джордж Френч Ангас, путешествовал по Новой Зеландии в течение трех месяцев в 1844 году, выполняя эскизы и находясь в поиске ценных культурных артефактов. Его следующей остановкой был Сидней, где он встретил Хеми и взял его на попечение, пока читал лекции на юге Австралии.
В это время Ангас нарисовал Хеми для расширенной версии лекций «Иллюстрации коренных жителей и пейзажи Австралии и Новой Зеландии». На этой зарисовке Помара изображен улыбающимся и облаченным в короваи — национальную одежду маори.
Ангас вернулся в Лондон в начале 1846 года, взяв с собой свою коллекцию произведений искусства, добытые артефакты и Хеми Помару. В британской столице юноша стал объектом пристального внимания публики, а Ангас даже организовал для него частную аудиенцию с королевой Викторией и принцем Альбертом.
С апреля 1846 года Хеми выступал в качестве живого экспоната египетском зале Лондонского музея. Экспозиция в египетском зале была признана зрителями «самой интересной» в сезоне, а портрет Хеми был выгравирован для The Illustrated London News. На этой гравюре Помара изображен уже повзрослевшим с большими декоративными украшениями на шее и вертикальным головным убором с перьями.
Хеми был также представлен членам собрания Королевского общества, где присутствовало много знаменитостей, включая Чарльза Диккенса, Чарльза Дарвина и Антуана Клоде. Вероятно, в это же время Клоде и сделал снимок, оказавшийся в итоге в Национальной библиотеке Австралии.
Что довольно необычно для фотографических портретов того периода, Хеми изображен в полный рост, что позволяет хорошо рассмотреть особенности его национального костюма. Дагеротип был искусно окрашен в цвет, чтобы подчеркнуть вышитый край короваи темно-красного оттенка. На лицо и руки Хеми было нанесено скромное количество краски. Очень немногие практикующие фотографы за пределами студии Клоде могли доводить дагеротипы до такой степени реализма.
После непродолжительного периода в качестве лондонской знаменитости Хеми отправился в море и, пережив кораблекрушение на Барбадосе, к декабрю 1846 года оказался в Новой Зеландии. С этого периода свидетельства о нем теряются.
Известно, что снимок Хеми был приобретен в 1960-х годах австралийским фотографом-историком Эриком Кертом Бёрком и подарен Национальной библиотеке Австралии.
Хеми Помара послужил основой для персонажа Джеймса Пинеке в романе новозеландской писательницы Тины Макерти «Воображаемые жизни Джеймса Пинеке». А на прошлой неделе знаменитый новозеландский режиссер Тайка Вайтити объявил, что его продюсерская компания Piki Films адаптирует книгу для большого экрана.
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