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История

В Австрии нашли останки самых древних близнецов

National Geographic Россия
10 ноября 2020
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Фото: Natural History Museum Vienna
Дети погибли по неизвестным причинам в младенчестве около 30 000 лет назад.

Исследователи проанализировали древнюю ДНК двух младенцев мужского пола, обнаруженных в Австрии, и определили, что у пары одинаковый набор генов. Анализ показал, что оба ребенка были доношенными, но один прожил от шести до семи месяцев после родов, а второй — 13-14 недель. Возраст останков оценивается в 30 000 лет, что делает эту находку древнейшими известными однояйцевыми близнецами. 

Останки обнаружили на археологической стоянке в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Они находились в могильной яме овальной формы, тела каждого из детей были покрыты красной охрой, а их головы были обращены на восток. Оба тела были похоронены с погребальным инвентарем — у одного ребенка были бусы из слоновой кости вокруг таза, а у другого — ожерелье из раковин моллюсков и перфорированный лисий зуб.

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Ожерелье из моллюсков и перфорированного лисьего зуба, найденное в могиле
Фото: Natural History Museum Vienna
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Бусы из костей мамонта, найденные на месте захоронения близнецов
Фото: Natural History Museum Vienna

Кроме того, на месте стоянки были найдены останки трехмесячного младенца, который, как показал анализ ДНК, был двоюродным братом близнецов. 

«Проверенные доказательства находок близнецов в археологических записях крайне редки и никогда не подтверждались анализом ДНК. С помощью анализа ДНК мы смогли подтвердить их как монозиготных близнецов, в то время как третий ребенок, который был помещен во вторую могилу, оказался их родственником», — говорится в исследовании, опубликованном в Nature. 

Чтобы оценить пол и биологические отношения трех детей, команда взяла пробы каждого черепа и обнаружила, что они имеют одну и ту же главную Y-хромосому и митохондриальные гаплогруппы — близнецы имеют общий геном.

Возраст на момент смерти определялся длиной костей и стадией развития зубов. Точную оценку возраста удалось получить, измерив длину эмалевой призмы с помощью компьютерной томографии.

Могила детей не была засыпана. Вместо этого ее накрыли лопаткой мамонта, которая по размеру точно соответствовала вырытой яме. 

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