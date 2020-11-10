В Австрии нашли останки самых древних близнецов

Кроме того, на месте стоянки были найдены останки трехмесячного младенца, который, как показал анализ ДНК, был двоюродным братом близнецов.

«Проверенные доказательства находок близнецов в археологических записях крайне редки и никогда не подтверждались анализом ДНК. С помощью анализа ДНК мы смогли подтвердить их как монозиготных близнецов, в то время как третий ребенок, который был помещен во вторую могилу, оказался их родственником», — говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Чтобы оценить пол и биологические отношения трех детей, команда взяла пробы каждого черепа и обнаружила, что они имеют одну и ту же главную Y-хромосому и митохондриальные гаплогруппы — близнецы имеют общий геном.

Возраст на момент смерти определялся длиной костей и стадией развития зубов. Точную оценку возраста удалось получить, измерив длину эмалевой призмы с помощью компьютерной томографии.

Могила детей не была засыпана. Вместо этого ее накрыли лопаткой мамонта, которая по размеру точно соответствовала вырытой яме.

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