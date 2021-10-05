В Австрии нашли золотую чашу возрастом 3000 лет

Археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Эбрайхсдорф в Австрии обнаружили золотую чашу с изображением солнца. Она выполнена из тонкого листа металла, состоящего на 90 % из золота, на пять процентов из серебра и на пять процентов из меди.

Внутри чаши нашли свернутую золотую проволоку, обмотанную комками органического материала. Исследователи полагают, что когда-то это была ткань, прошитая золотыми нитями. Возможно, она использовалась во время религиозных церемоний поклонения солнцу.

По словам археолога Михала Сипа, эта чаша является одним из самых важных археологических открытий в Австрии за последние десятилетия. Это первое подобное изделие, найденное в стране. По всей Европе было найдено около 30 таких чаш.

С начала раскопок в 2019 году рядом с поселением было обнаружено до пятисот бронзовых предметов, в основном булавок, кинжалов и ножей, а также различные керамические глиняные сосуды, раковины и кости животных.