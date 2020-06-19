В Болгарии нашли древнее святилище фракийцев

Во время строительных работ в Болгарии было обнаружено фракийское святилище. Этот археологический памятник возрастом до 2500 лет, вероятно использовался фракийскими племенными группами в ритуальных целях. Открытие поможет экспертам лучше понять эту народность, которая часто была врагом греков, а затем римлян.
Святилище было найдено в городе Бургас на побережье Черного моря между двумя многоквартирными домами. Археологи исследовали это место и пришли к выводу, что оно использовалось фракийцами. Святилище представляет собой комплекс из нескольких ям, где приносились ритуальные жертвы богам.
На месте раскопок было найдено большое количество осколков древних керамических амфор и чаш. Было установлено, что артефакты датируются V и IV веками до нашей эры. Кроме того, были обнаружены человеческие скелеты и кости животных, а также слои древесного угля, что указывает на проведение жертвоприношений.
Некоторые из предметов указывают на то, что местные жители активно занимались ремеслами. Мирослав Класнаков из Краеведческого исторического музея отметил, что около 80% керамики, найденной в этом месте, было ручной работой, сделанной местными жителями.
Находка дает свидетельства о ритуалах и верованиях фракийцев — индоевропейского племени, которое доминировало на большей части северных Балкан и было представлено на северо-западе Малой Азии. Многие фракийцы были объединены в Одрисское царство, которое стало частью Македонской империи, но позже восстановило свою независимость после кельтского вторжения на Балканы (III век до нашей эры). Фракийская культура находилась под сильным влиянием персидской и греческой культур.
Возможно, самым известным фракийцем является Спартак, который возглавил самое успешное восстание рабов против римлян в I веке до нашей эры.
Геродот писал о погребальных обычаях фракийцев так: «Тело покойника выставляют на три дня. При этом закалывают жертвенных животных всякого рода и после погребальных воплей устраивают тризну. Затем тело сжигают или иным способом предают земле и, насыпав курган, устраивают различные состязания. Высшие награды назначаются за единоборство, смотря по важности состязания. Это погребальные обычаи фракийцев».
На месте раскопок также найдены предметы более поздних периодов, в том числе монета I века до н. э. с изображением Аполлония, сына Эптайкента и стратега фракийского царя Реметалка II. Это может указывать на то, что святилище использовалось в течение многих веков. Исследования на участке продолжаются.
Узнайте, как продали рукопись Исаака Ньютона, в которой предлагалось лечить чуму рвотой жаб.