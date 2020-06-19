В Болгарии нашли древнее святилище фракийцев

Во время строительных работ в Болгарии было обнаружено фракийское святилище. Этот археологический памятник возрастом до 2500 лет, вероятно использовался фракийскими племенными группами в ритуальных целях. Открытие поможет экспертам лучше понять эту народность, которая часто была врагом греков, а затем римлян.

Святилище было найдено в городе Бургас на побережье Черного моря между двумя многоквартирными домами. Археологи исследовали это место и пришли к выводу, что оно использовалось фракийцами. Святилище представляет собой комплекс из нескольких ям, где приносились ритуальные жертвы богам.

На месте раскопок было найдено большое количество осколков древних керамических амфор и чаш. Было установлено, что артефакты датируются V и IV веками до нашей эры. Кроме того, были обнаружены человеческие скелеты и кости животных, а также слои древесного угля, что указывает на проведение жертвоприношений.

Некоторые из предметов указывают на то, что местные жители активно занимались ремеслами. Мирослав Класнаков из Краеведческого исторического музея отметил, что около 80% керамики, найденной в этом месте, было ручной работой, сделанной местными жителями.