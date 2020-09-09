В Болгарии нашли эллинистическую крепость и подводное сооружение

Эксперты Национального исторического музея в Софии и краеведческого музея в Бургасе провели исследования на мысе Чироза на берегу Бургасского залива. Необычно то, что археологические исследования включали как наземную, так и морскую археологию.
На мысе с видом на залив группа археологов нашла массивное сооружение. Основываясь на его масштабе, они пришли к выводу, что когда-то на этом месте находилась цитадель. Укрепление имело площадь 800 квадратных метров и было защищено каменной стеной и большим рвом. Ров имел глубину 1,3 метра и ширину 4 метра.
В ходе раскопок было найдено около 260 фрагментов керамики, 40% которой имело фракийское происхождение. Среди керамики также оказались целые и лишь слегка поврежденные амфоры. Некоторые из них были привезены с эгейского острова Кос, а другие — из Пергама, эллинистического центра на территории современной Турции.
Поскольку на участке не было найдено никакого органического материала, радиоуглеродный анализ для определения возраста крепости оказался невозможен. Однако по особенностям ручек и дна амфор специалисты выяснили, что они относятся к I или II веку до нашей эры. Археологи полагают, что именно в это время и была построена крепость.
Обнаружение остатков укрепленного эллинистического центра показывает, что на мысе находилась серия греческих крепостей, возможно, часть оборонительной сети. Эта находка датируется примерно тем же временем, что и уже известные эллинистические укрепленные места, найденные в Приморско, Синемореце, Бродилово и Изворе.
Кроме того, были проведены подводные археологические исследования. Команда нашла под водой структуру площадью около тысячи квадратных метров. Специалисты уверены, что камни, найденные на глубине около четырех метров, были обработаны людьми. Здесь же нашли амфоры, фрагменты керамики, каменный якорь и римские тегулы — черепицу, использовавшуюся в древнегреческой и римской архитектуре в качестве водонепроницаемого кровельного покрытия.
Некоторые фрагменты черепицы относятся к периоду поздней античности (IV–VI века нашей эры). Это может указывать на то, что эллинистический центр был заселен на протяжении многих лет.
Археологи планируют продолжить исследования как на суше, так и под водой. Это поможет рассказать больше об истории крепости и поселения, их роли в регионе и о том, почему они были заброшены.
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