В Болгарии нашли эллинистическую крепость и подводное сооружение

Эксперты Национального исторического музея в Софии и краеведческого музея в Бургасе провели исследования на мысе Чироза на берегу Бургасского залива. Необычно то, что археологические исследования включали как наземную, так и морскую археологию.

На мысе с видом на залив группа археологов нашла массивное сооружение. Основываясь на его масштабе, они пришли к выводу, что когда-то на этом месте находилась цитадель. Укрепление имело площадь 800 квадратных метров и было защищено каменной стеной и большим рвом. Ров имел глубину 1,3 метра и ширину 4 метра.

В ходе раскопок было найдено около 260 фрагментов керамики, 40% которой имело фракийское происхождение. Среди керамики также оказались целые и лишь слегка поврежденные амфоры. Некоторые из них были привезены с эгейского острова Кос, а другие — из Пергама, эллинистического центра на территории современной Турции.