Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Британии нашли древнюю статуэтку Венеры из белой глины

Анастасия Баринова
07 октября 2021
FAjw_GBWYAIqlCm.jpg
Фото: Cotswold Archaeology
В римские времена она украшала чье-то домашнее святилище.

В центре британского города Глостер планируется построить крупный коммерческий центр «Форум», и комплекс подготовительных работ включает археологические изыскания. Проверяя местность на ее историческую ценность, археологи обнаружили фигурку богини Венеры возрастом 1800 лет.

Подобные изделия не были характерны для древней Англии, зато в первом и втором веках нашей эры они изготавливались в центральной Франции и в юго-западной части Германии на основе белой глины, присутствующей в этих местах. Статуэтка относится к этому периоду; вероятнее всего, она стояла в домашнем святилище в качестве покровительницы любви, красоты и плодородия. Она сохранилась практически идеально, за исключением основы.

«Это самая захватывающая находка в моей карьере. Она обеспечивает важную осязаемую связь между современными жителями Глостера и их прошлым», — археолог Энтони Бичи (Anthony Beechey).

Помимо изображения Венеры, на месте будущего «Форума» были обнаружены другие доказательства древнего наследия города, включая каменные фундаменты зданий римского периода и руины средневекового монастыря кармелитов. Специалисты подчеркивают, что все это — «бесценное историческое свидетельство истории и культуры города».

Посмотрите на древнеримскую мозаику, найденную в британской деревне.

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке