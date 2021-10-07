В Британии нашли древнюю статуэтку Венеры из белой глины

Подобные изделия не были характерны для древней Англии, зато в первом и втором веках нашей эры они изготавливались в центральной Франции и в юго-западной части Германии на основе белой глины, присутствующей в этих местах. Статуэтка относится к этому периоду; вероятнее всего, она стояла в домашнем святилище в качестве покровительницы любви, красоты и плодородия. Она сохранилась практически идеально, за исключением основы.