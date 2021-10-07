В Британии нашли древнюю статуэтку Венеры из белой глины

В центре британского города Глостер планируется построить крупный коммерческий центр «Форум», и комплекс подготовительных работ включает археологические изыскания. Проверяя местность на ее историческую ценность, археологи обнаружили фигурку богини Венеры возрастом 1800 лет.
Uncovered by #CASiteTeam's Dani, this little stunner of a statuette is a #Roman figurine of Venus – goddess of love and sexuality. She would've been used in daily religious observances and possibly stood in a household shrine. Read more, here: https://t.co/13udNHMXJO #Gloucester pic.twitter.com/hB6vhCyl3F— Cotswold Archaeology (@CotswoldArch) September 30, 2021
Подобные изделия не были характерны для древней Англии, зато в первом и втором веках нашей эры они изготавливались в центральной Франции и в юго-западной части Германии на основе белой глины, присутствующей в этих местах. Статуэтка относится к этому периоду; вероятнее всего, она стояла в домашнем святилище в качестве покровительницы любви, красоты и плодородия. Она сохранилась практически идеально, за исключением основы.
Помимо изображения Венеры, на месте будущего «Форума» были обнаружены другие доказательства древнего наследия города, включая каменные фундаменты зданий римского периода и руины средневекового монастыря кармелитов. Специалисты подчеркивают, что все это — «бесценное историческое свидетельство истории и культуры города».
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