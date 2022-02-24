В центре Лондона найдена римская мозаика. Она украшала древний «мотель»

Его возраст превышает полторы тысячи лет.

Специалисты Музея лондонской археологии (MOLA) обнаружили в британской столице крупный участок римской мозаики. Последнее сопоставимое по масштабам открытие было сделано более чем полвека назад. Две изящные панели украшены крупными яркими цветами, сложными мотивами в стиле гильош и геометрическими узорами, среди которых – «узел Соломона», состоящий из двух переплетенных петель.

Самая большая мозаичная панель датируется концом II – началом III века нашей эры (175-225 гг.), но под ней видны следы более ранней мозаики – таким образом, комнату могли ремонтировать в разные периоды.

Ученые полагают, что мозаика могла быть установлена в обеденном зале римского особняка – «мотеля» того времени, предлагающего жилье, конюшню и столовую для государственных курьеров и официальных лиц, путешествующих в Лондон и из Лондона.

Руины здания все еще не обнаружены, но другие уже сделанные здесь находки (гипокауст, знаменитый римский теплый пол, шпильки, иглы, бутылки и броши) показывают, что это был очень большой комплекс с множеством комнат и коридоров, окружающих центральный двор.

8 metres long Roman mosaic unearthed at a construction site near London Bridge. Dating from the late 2nd century to the early 3rd century, the site is believed to have been a venue for high-ranking officials to lounge in while being served food and drinkhttps://t.co/LOfksZDIav pic.twitter.com/1QYc9sIeuQ — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) February 22, 2022

Открытие произошло в ходе работ в боро Саутварк. Сейчас это центр британской столицы, а в прошлом местность была окраиной Лондиниума: города Римской Британии, основанного около 43 года н. э. В наши дни здесь ведется реконструкция, включающая новую транспортную развязку и строительство домов, и перед тем свое заключение должны дать археологи. Еще в 1981 году в этом же районе были обнаружены руины здания, принадлежавшего высокопоставленному римлянину.

Мозаики будут оценены экспертной группой реставраторов. Затем их поднимут и вывезут за пределы площадки, что позволит провести их консервацию. Узнайте о зловещей находке на римском кладбище в Англии.