В центре Осаки нашли странное кладбище с круглыми могилами

Кладбище было найдено во время раскопок перед строительными работами к северу от станции JR Osaka в очень оживленном районе города. Эти захоронения идентифицировали как часть известного могильника Умедахака. Необычная особенность найденного кладбища — круглые могилы, расположенные очень близко друг к другу.

Могильник Умедахака использовался с начала XVII до середины XIX века. Это было одно из семи основных кладбищ Осаки, а археологи нашли его северную часть в форме буквы Г. В ходе исследования было найдено 350 круглых могил, в которых были плотно уложены останки, многие из которых находились в положении зародыша.

Всего было найдено 1500 скелетов. Умерших хоронили в бочках, гробах, некоторых кремировали, помещая останки в погребальные урны. Некоторые могилы были присыпаны землей всего на метр. В самом нижнем слое нашли вертикальные ямы с несколькими останками, захороненными вместе. Эксперты предполагают, что эта часть могильника использовалась для погребения людей, умерших одновременно от инфекционных болезней.