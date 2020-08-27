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История

В центре Осаки нашли странное кладбище с круглыми могилами

National Geographic Россия
27 августа 2020
Могильник Умедахака
Фото: Osaka City Cultural Properties Association
Исследователи считают, что людей хоронили так для экономии места.

Кладбище было найдено во время раскопок перед строительными работами к северу от станции JR Osaka в очень оживленном районе города. Эти захоронения идентифицировали как часть известного могильника Умедахака. Необычная особенность найденного кладбища — круглые могилы, расположенные очень близко друг к другу. 

Могильник Умедахака использовался с начала XVII до середины XIX века. Это было одно из семи основных кладбищ Осаки, а археологи нашли его северную часть в форме буквы Г. В ходе исследования было найдено 350 круглых могил, в которых были плотно уложены останки, многие из которых находились в положении зародыша. 

Всего было найдено 1500 скелетов. Умерших хоронили в бочках, гробах, некоторых кремировали, помещая останки в погребальные урны. Некоторые могилы были присыпаны землей всего на метр. В самом нижнем слое нашли вертикальные ямы с несколькими останками, захороненными вместе. Эксперты предполагают, что эта часть могильника использовалась для погребения людей, умерших одновременно от инфекционных болезней. 

Могильник Умедахака
Могильник Умедахака
Фото: Osaka City Cultural Properties Association
Могильник Умедахака
Могильник Умедахака
Фото: Osaka City Cultural Properties Association

Археологи полагают, что в найденной части могильника были похоронены беднейшие люди города. В могилах не было найдено никакого погребального инвентаря. Поражения конечностей были найдены почти у 30% похороненных людей. Вероятно, многие из них страдали сифилисом, многие имели длительные проблемы со здоровьем и находились в очень плохом физическом состоянии перед смертью. Это может отражать условия их жизни, которые могли быть нездоровыми и антисанитарными.

Большинство людей скончались в возрасте около 30 лет, но также были найдены несколько детских скелетов. Самым странным для археологов было обнаружение большого количества костей животных. А одна из костей кошки была найдена прямо посреди останков человека.

«Анализируя найденные кости и сопоставляя их с историческими документами и другими современными свидетельствами, возможно, мы сможем лучше понять, какой была Осака в период Эдо (1603–1868 гг.)», — говорит антрополог Микико Абэ, участвовавший в исследовании.

Он добавляет, что находка уникальна количеством могил и городским расположением.

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