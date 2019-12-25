В центре Стокгольма обнаружены обломки корабля XVI века

Район к востоку от парка Кунгстрэдгорден в центре столицы Швеции на протяжении многих веков был заполнен водой. На протяжении года там велись работы по укреплению фундамента одного из зданий XIX века, ныне принадлежащего местному банку. Подобные работы часто привлекают археологов, которые проверяют местность на предмет возможных открытий. И в этом случае ученым повезло.

Под двором здания были найдены части старого деревянного корпуса корабля. Исследователи выяснили, что судно называлось «Самсон» и было построено по приказу шведского короля Карла IX в конце XVI века. «Самсон» был полностью сделан из сосны и достигал в длину 30 метров.

Находка необычна тем, что датирована переходной эрой между старым и новым судостроением. Подобных примеров при раскопках археологи еще не встречали. В исторических архивах записи о «Самсоне» заканчиваются 1607 годом.