В центре Стокгольма обнаружены обломки корабля XVI века

Район к востоку от парка Кунгстрэдгорден в центре столицы Швеции на протяжении многих веков был заполнен водой. На протяжении года там велись работы по укреплению фундамента одного из зданий XIX века, ныне принадлежащего местному банку. Подобные работы часто привлекают археологов, которые проверяют местность на предмет возможных открытий. И в этом случае ученым повезло.
Под двором здания были найдены части старого деревянного корпуса корабля. Исследователи выяснили, что судно называлось «Самсон» и было построено по приказу шведского короля Карла IX в конце XVI века. «Самсон» был полностью сделан из сосны и достигал в длину 30 метров.
Находка необычна тем, что датирована переходной эрой между старым и новым судостроением. Подобных примеров при раскопках археологи еще не встречали. В исторических архивах записи о «Самсоне» заканчиваются 1607 годом.
Ett skeppsvrak från 1590-talet har just undersökts vid Kungsträdgården i Stockholm. Det tros vara kronans skepp Samson som beställdes av hertig Karl och byggdes i Hälsingland. https://t.co/XFSvE5z4GL #vasatid #svhist pic.twitter.com/OsaeypDhkv— Svensk Historia (@svenskhistoria) December 18, 2019
«Корабль был заброшен в начале XVII века. Вероятно, все вещи на нем выгрузили, а сам он оставлен на берегу. В этом же районе мы нашли мусор, оставшийся от местных жителей того времени: монеты, куски стекла и керамики, а также глиняный шарик, который, возможно, был детской игрушкой», – отмечает археолог Филипп Тонемар.