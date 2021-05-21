В Чехии нашли древнюю коровью кость с руническими надписями

Во время раскопок недалеко от небольшой чешской деревни Ланы Алена Сламова, изучающая археологию в Университете Масарика в Брно, обнаружила часть реберной кости коровы, на поверхности которой находились какие-то странные резные отметины. Студентка не знала, что это такое, однако пришла к выводу, что они были созданы руками человека.
Сламова передала кость в университет для дальнейшего анализа. Эксперты определили, что царапины представляли из себя рунические буквы, которые использовали германские народы со II по VII век нашей эры.
Хотя обнаружение коровьей кости с руническими буквами было само по себе примечательным, самым большим сюрпризом стали результаты радиоуглеродного тестирования, которые датировали кость примерно 600-м годом нашей эры — за два столетия до создания первого славянского алфавита — глаголицы.
Исследователи выдвинули две теории, которые могут объяснить, как появилась кость с руническими буквами. Первая предполагает, что буквы нацарапал человек германского происхождения, живший на славянской территории в VII веке. Вторая теория заключается в том, что надписи сделал славянин, выучивший рунический буквенный алфавит и записал его для потомков или чтобы помочь другим выучить его.
По словам ведущего автора исследования Иржи Махачека, это является признаком дружественных отношений и показывает, что германцы и славяне пытались общаться друг с другом, а не постоянно враждовали.
Исследователи отмечают, что на кости были нацарапаны семь последних рун Старшего футарка, который состоит из 24 букв. Они предполагают, что весь алфавит изначально был начертан на полной кости.