Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
История

В Чехии нашли древнюю коровью кость с руническими надписями

National Geographic Россия
21 мая 2021
0001.jpg
Фото: Masaryk University
Эта находка может свидетельствовать о том, что германские и славянские народы периодически общались друг с другом.

Во время раскопок недалеко от небольшой чешской деревни Ланы Алена Сламова, изучающая археологию в Университете Масарика в Брно, обнаружила часть реберной кости коровы, на поверхности которой находились какие-то странные резные отметины. Студентка не знала, что это такое, однако пришла к выводу, что они были созданы руками человека.

Сламова передала кость в университет для дальнейшего анализа. Эксперты определили, что царапины представляли из себя рунические буквы, которые использовали германские народы со II по VII век нашей эры.

Хотя обнаружение коровьей кости с руническими буквами было само по себе примечательным, самым большим сюрпризом стали результаты радиоуглеродного тестирования, которые датировали кость примерно 600-м годом нашей эры — за два столетия до создания первого славянского алфавита — глаголицы.

0002.jpg
Paul Walker / flickr.com Рунический алфавит Старший футарк

Исследователи выдвинули две теории, которые могут объяснить, как появилась кость с руническими буквами. Первая предполагает, что буквы нацарапал человек германского происхождения, живший на славянской территории в VII веке. Вторая теория заключается в том, что надписи сделал славянин, выучивший рунический буквенный алфавит и записал его для потомков или чтобы помочь другим выучить его.

По словам ведущего автора исследования Иржи Махачека, это является признаком дружественных отношений и показывает, что германцы и славяне пытались общаться друг с другом, а не постоянно враждовали.

Исследователи отмечают, что на кости были нацарапаны семь последних рун Старшего футарка, который состоит из 24 букв. Они предполагают, что весь алфавит изначально был начертан на полной кости.

рекомендации
Автомобиль

Курортный роман с Сочи: путешествуем с Gett

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете