В Чехии нашли древнюю коровью кость с руническими надписями

Во время раскопок недалеко от небольшой чешской деревни Ланы Алена Сламова, изучающая археологию в Университете Масарика в Брно, обнаружила часть реберной кости коровы, на поверхности которой находились какие-то странные резные отметины. Студентка не знала, что это такое, однако пришла к выводу, что они были созданы руками человека.

Сламова передала кость в университет для дальнейшего анализа. Эксперты определили, что царапины представляли из себя рунические буквы, которые использовали германские народы со II по VII век нашей эры.

Хотя обнаружение коровьей кости с руническими буквами было само по себе примечательным, самым большим сюрпризом стали результаты радиоуглеродного тестирования, которые датировали кость примерно 600-м годом нашей эры — за два столетия до создания первого славянского алфавита — глаголицы.