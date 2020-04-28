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История

В Черном море нашли теплоход «Армения», потопленный немцами во время Второй мировой войны

28 апреля 2020
Теплоход "Армения"
Фото: Wikimedia Commons
В результате этой катастрофы погибло от 4 500 до 10 000 человек.

В марте 2020 года силами Министерства обороны России с помощью гидролокатора бокового обзора был обнаружен корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода «Армения». Приглашенные для идентификации судна специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) подтвердили эту версию.

Теплоход «Армения», построенный на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году, в начале Великой Отечественной войны был переоборудован в санитарно-транспортное судно. В ходе обороны и эвакуации Одессы «Армения» совершила 15 рейсов из города в порты Кавказа, эвакуировав за это время более 16 000 человек.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из порта Севастополя, эвакуируя персонал нескольких военных госпиталей и жителей города. Поскольку эвакуация проходила в спешном порядке, определить точное количество поднявшихся на борт людей, невозможно. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями, часть партийного руководства Крыма. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

7 ноября теплоход был атакован немецкой авиацией, что привело к одной из крупнейших морских катастроф в истории. Из-за сильного перегруза судно потонуло практически мгновенно и залегло на глубине около 1 500 метров в 15 морских милях от берега. Ранее предполагалось, что «Армения» была атакована торпедоносцем, однако новые данные показали, что это не так.

«Наиболее часто встречающаяся версия состоит в том, что «Армения» была торпедирована одиночным самолетом, который выпустил две торпеды, одна из которых попала в носовую часть. Теперь мы аргументированно можем сказать, что это было не совсем так. Обводы корпуса абсолютно не повреждены, поэтому торпедная атака исключается. При этом верхняя часть и центральная часть надстройки очень сильно разрушены <…> Такие разрушения характерны для бомбардировки с воздуха», — Сергей Фокин, исполнительный директор ЦПИ РГО.

По словам Фокина, наиболее вероятно, что «Армения» была атакована звеном из четырех самолетов, которые сбросили бомбы в ее среднюю часть.

Для детального обследования объекта был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии «РТ», что позволило получить первые видеокадры затонувшего судна. Непрерывное обследование корпуса подводным роботом продолжалось 6 часов.

До последнего времени точное место гибели «Армении» оставалось неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но оставались безуспешными из-за большой глубины. За последние 20 лет поисков было исследовано более 300 км2 морского дна, пока в 2017 году военные не засекли магнитную аномалию на одном из его участков.

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