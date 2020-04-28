В Черном море нашли теплоход «Армения», потопленный немцами во время Второй мировой войны

В марте 2020 года силами Министерства обороны России с помощью гидролокатора бокового обзора был обнаружен корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода «Армения». Приглашенные для идентификации судна специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) подтвердили эту версию.

Теплоход «Армения», построенный на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году, в начале Великой Отечественной войны был переоборудован в санитарно-транспортное судно. В ходе обороны и эвакуации Одессы «Армения» совершила 15 рейсов из города в порты Кавказа, эвакуировав за это время более 16 000 человек.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из порта Севастополя, эвакуируя персонал нескольких военных госпиталей и жителей города. Поскольку эвакуация проходила в спешном порядке, определить точное количество поднявшихся на борт людей, невозможно. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями, часть партийного руководства Крыма. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

7 ноября теплоход был атакован немецкой авиацией, что привело к одной из крупнейших морских катастроф в истории. Из-за сильного перегруза судно потонуло практически мгновенно и залегло на глубине около 1 500 метров в 15 морских милях от берега. Ранее предполагалось, что «Армения» была атакована торпедоносцем, однако новые данные показали, что это не так.