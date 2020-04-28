В Черном море нашли теплоход «Армения», потопленный немцами во время Второй мировой войны

В марте 2020 года силами Министерства обороны России с помощью гидролокатора бокового обзора был обнаружен корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода «Армения». Приглашенные для идентификации судна специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) подтвердили эту версию.
Теплоход «Армения», построенный на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году, в начале Великой Отечественной войны был переоборудован в санитарно-транспортное судно. В ходе обороны и эвакуации Одессы «Армения» совершила 15 рейсов из города в порты Кавказа, эвакуировав за это время более 16 000 человек.
6 ноября 1941 года теплоход вышел из порта Севастополя, эвакуируя персонал нескольких военных госпиталей и жителей города. Поскольку эвакуация проходила в спешном порядке, определить точное количество поднявшихся на борт людей, невозможно. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями, часть партийного руководства Крыма. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.
7 ноября теплоход был атакован немецкой авиацией, что привело к одной из крупнейших морских катастроф в истории. Из-за сильного перегруза судно потонуло практически мгновенно и залегло на глубине около 1 500 метров в 15 морских милях от берега. Ранее предполагалось, что «Армения» была атакована торпедоносцем, однако новые данные показали, что это не так.
По словам Фокина, наиболее вероятно, что «Армения» была атакована звеном из четырех самолетов, которые сбросили бомбы в ее среднюю часть.
Для детального обследования объекта был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии «РТ», что позволило получить первые видеокадры затонувшего судна. Непрерывное обследование корпуса подводным роботом продолжалось 6 часов.
До последнего времени точное место гибели «Армении» оставалось неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но оставались безуспешными из-за большой глубины. За последние 20 лет поисков было исследовано более 300 км2 морского дна, пока в 2017 году военные не засекли магнитную аномалию на одном из его участков.
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