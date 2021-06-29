В Денисовой пещере обитали сразу три вида людей

Международный коллектив ученых, в который входят сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН, выяснил, в какой последовательности разные виды Homo обитали в Денисовой пещере. Результаты исследования говорят о том, что гоминины не сменяли друг друга, а успешно сосуществовали. Между ними происходил культурный и генетический обмен.
Первыми обитателями Денисовой пещеры были денисовцы (Homo аltaiensis), которые появились там около 300-250 тысяч лет назад. Они обитали там во второй половине среднего плейстоцена и большую часть верхнего плейстоцена.
Затем на определенном этапе в пещере появляются неандертальцы (Homo neanderthalensis), об этом свидетельствуют как результаты секвенирования ДНК их пещерных отложений, так и антропологические находки.
«Скорее всего, они жили там не попеременно, а совместно. Яркий тому пример – известная находка останков девочки-гибрида, у которой мама была неандерталкой, а папа денисовцем. Это всё говорит о том, что в определенные периоды оба вида благополучно сосуществовали в Денисовой пещере», – говорит Шуньков.
Впервые в отложениях пещеры была найдена ДНК человека разумного (Homo sapiens). Он появился там около 45 тысяч лет назад, однако костных останков человека современного облика в пещере до сих пор не зафиксировано. Интересно, что Homo sapiens появился там в то время, когда еще обитали денисовцы и, видимо, даже неандертальцы.
Пока что дискуссионным остается вопрос, кто являлся носителями ранней культуры верхнего палеолита, когда в Денисовой пещере появились украшения из зубов животных, поделки из камня, бивня мамонта. По данным археологов, все эти культурные инновации формировались на местной основе и носителями этих традиций были денисовцы. Естественно, когда здесь появились современные люди, они также внесли свой вклад в становление этой культуры. Шуньков полагает, что денисовцы, как и Homo sapiens, обладали концептуальным мышлением и эстетическими воззрениями.
Материалы из алтайских пещер, обнаруженные сибирскими археологами, вносят заметный вклад в понимание эволюции рода Homo и формирования человека современного физического облика. Многие выводы и новейшие методики разрабатывались на основе найденных специалистами из ИАЭТ СО РАН материалов. То есть Денисова пещера – одна из площадок современных исследований древнейшей истории человечества мирового уровня.
Всего анализу подвергли 728 образцов, из них в 178 была обнаружена ДНК гомининов: денисовцев, неандертальцев и человека разумного. Денисова пещера – единственное место, где все эти три популяции встречаются.