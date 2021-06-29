В Денисовой пещере обитали сразу три вида людей

Затем на определенном этапе в пещере появляются неандертальцы (Homo neanderthalensis), об этом свидетельствуют как результаты секвенирования ДНК их пещерных отложений, так и антропологические находки.

«Скорее всего, они жили там не попеременно, а совместно. Яркий тому пример – известная находка останков девочки-гибрида, у которой мама была неандерталкой, а папа денисовцем. Это всё говорит о том, что в определенные периоды оба вида благополучно сосуществовали в Денисовой пещере», – говорит Шуньков.

Впервые в отложениях пещеры была найдена ДНК человека разумного (Homo sapiens). Он появился там около 45 тысяч лет назад, однако костных останков человека современного облика в пещере до сих пор не зафиксировано. Интересно, что Homo sapiens появился там в то время, когда еще обитали денисовцы и, видимо, даже неандертальцы.