В Денисовой пещере обнаружили древнюю фигурку пещерного льва

Пещерный лев (Panthera leo spelaea) — вымерший подвид львов, населявший Европу и Сибирь в эпоху плейстоцена. Являлся одним из наиболее крупных представителей семейства кошачьих всех времён (в среднем превосходит современных львов на 5-10%). Также возможно, что пещерный лев, как и сегодняшние львы, жил в прайдах. Несмотря на название, Panthera leo spelaea редко навещал пещеры. В отличие от пещерной гиены и пещерного медведя он лишь изредка использовал их как уединённое убежище, которое было необходимо главным образом больным, старым и ослабленным особям. Так как зачастую они там умирали, то и останки представителей этого вида сохранились, в основном, в пещерах.

Добычей становились прежде всего крупные копытные того времени: дикие лошади, олени, дикие быки и антилопы. Пещерные львы в основном охотились на оленей и иногда на пещерных медведей — их диета не отличалась разнообразием в отличие от их современных сородичей, нападающих практически на всё, что движется. Подобное однообразие питания могло послужить причиной вымирания львов, так как 19 тысяч лет назад олени с пещерными медведями — их основной источник пищи — стали постепенно исчезать из-за начавшегося потепления климата.