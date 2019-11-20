В Денисовой пещере обнаружили древнюю фигурку пещерного льва

Пещерный лев (Panthera leo spelaea) — вымерший подвид львов, населявший Европу и Сибирь в эпоху плейстоцена. Являлся одним из наиболее крупных представителей семейства кошачьих всех времён (в среднем превосходит современных львов на 5-10%). Также возможно, что пещерный лев, как и сегодняшние львы, жил в прайдах. Несмотря на название, Panthera leo spelaea редко навещал пещеры. В отличие от пещерной гиены и пещерного медведя он лишь изредка использовал их как уединённое убежище, которое было необходимо главным образом больным, старым и ослабленным особям. Так как зачастую они там умирали, то и останки представителей этого вида сохранились, в основном, в пещерах.
Добычей становились прежде всего крупные копытные того времени: дикие лошади, олени, дикие быки и антилопы. Пещерные львы в основном охотились на оленей и иногда на пещерных медведей — их диета не отличалась разнообразием в отличие от их современных сородичей, нападающих практически на всё, что движется. Подобное однообразие питания могло послужить причиной вымирания львов, так как 19 тысяч лет назад олени с пещерными медведями — их основной источник пищи — стали постепенно исчезать из-за начавшегося потепления климата.
У найденной фигурки утрачена голова, однако форма туловища напоминает именно пещерного льва или, как его называют в отечественной науке, тигрольва. У вырезанного животного подтянуто брюхо, а сомкнутые задние конечности отодвинуты назад — скорее всего, оно «зафиксировано» в галопе, прыжке или в момент подготовки к прыжку, застыв в характерной для кошачьих «позе вынюхивания».
На поверхность фигурки нанесен орнамент — 18 рядов по четыре насечки. Её размер невелик: 42 мм в длину, 8,5 мм — в ширину и 11 мм — в толщину. Исследователи провели трасологический анализ фигурки и обнаружили на ней остатки красной охры, сконцентрированные в основном на правом боку животного, в районе брюшной полости. Это может интерпретироваться как кровоточащая рана, нанесенная хищнику другим хищником во время боя или охоты.
«Это первое подобное скульптурное изображение, известное на территории Сибири, всей Северной и Центральной Азии и первая зооморфная скульптура такой древности. В истории палеолита Сибири известны зооморфные фигурки, но они, как правило, не старше 23–21 тысячи лет. Возраст этой пока не установлен, но она располагается в стратиграфическом контексте, который, по данным радиоуглеродного анализа, произведенного в Оксфордском университете, и оптико-стимулированной люминесценции, имеет возраст около 45 тысяч лет. Хронология еще будет уточняться, но изображение в любом случае не моложе 30 тысяч лет. То есть это самый древний артефакт такого типа», — Михаил Шуньков, заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН член-корреспондент РАН.
Была ли эта фигурка предметом культа и какую роль в нем исполняла, ученые пока сказать не могут.
«Всего в Денисовой пещере из десятков тысяч находок найдено лишь шесть фрагментов костей пещерного льва, причем большинство — в 11-м слое, где и была обнаружена фигурка. Это животное представляло собой вершину пирамиды хищников, обитавших в районе Денисовой пещеры. Оно было на особом счету во всем мире — обращение к нему древнего человека имеет огромное символическое значение», — Михаил Шуньков.
В мировой археологии известно около 25 изображений пещерного льва. Прямых аналогий фигурки с ними ученые не нашли, однако по своей стилистике найденная в Сибири фигурка наиболее близка к изображению пещерного льва, обнаруженного в одной из пещер в Швабском Альбе (юг Германии, Швейцария).
Мамонт, из бивня которого была сделана фигурка, в окрестностях Денисовой пещеры не обитал, ближайший его ареал — северные предгорья Алтая. Это приблизительно 100–120 км от знаменитой пещеры. Однако животное — в виде фрагментов зубов и бивней — постоянно обнаруживается в пещере. Эти материалы, как и многие другие, найденные в Денисовой пещере, были туда принесены.
Непонятно так же, кем была изготовлена фигурка пещерного льва. Скорее всего, денисовцами, но известно, что в это время на территории Сибири уже были Homo sapiens, возможно, они оказывали влияние на культуру «соседей».