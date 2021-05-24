В Днепропетровской области нашли кромлех времен неолита

С начала апреля в селе Новоалександровка Днепропетровской области работает археологическая экспедиция. Специалисты обнаружили около двадцати захоронений, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи бронзы и скифов до средневековья. Самой интересной находкой стал курган высотой 7,5 метров и шириной 5 метров. Его возраст составляет около 5 500 лет.
В его состав входило 11 могил, а также каменные глыбы — кромлехи. Артефактов, за исключением разбитых кувшинов, ученым пока не попалось. Похожая керамика встречается среди находок Трипольской культуры, и на основании этого можно предположить, что народы контактировали друг с другом несмотря на то, что трипольцы вели оседлый образ жизни, занимаясь земледелием в лесостепной зоне, а курган создали степные кочевые скотоводы.
Судя по размерам холма, он был очень важным местом, и здесь могли хоронить вождей и шаманов.
Каменные плиты размещены по кругу, вкопаны в землю на метровый уровень и плотно подогнаны друг ко другу. В высоту каждая достигает двух метров. К настоящему моменту раскопано около двух десятков столпов, и каждый имеет свое сакральное значение.
Специалисты продолжают изучение найденных объектов, а останки захороненных людей будут отправлены в Германию для более детального исследования. На месте раскопок в будущем планируется создать музей под открытым небом.
Узнайте о каменных лабиринтах России и Скандинавии.