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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
История

В Днепропетровской области нашли кромлех времен неолита

Анастасия Баринова
24 мая 2021
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Фото: Дніпровська археологічна експедиція
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Фото: Дніпровська археологічна експедиція
Археологи сравнивают сооружение со Стоунхенджем.

С начала апреля в селе Новоалександровка Днепропетровской области работает археологическая экспедиция. Специалисты обнаружили около двадцати захоронений, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи бронзы и скифов до средневековья. Самой интересной находкой стал курган высотой 7,5 метров и шириной 5 метров. Его возраст составляет около 5 500 лет.

В его состав входило 11 могил, а также каменные глыбы — кромлехи. Артефактов, за исключением разбитых кувшинов, ученым пока не попалось. Похожая керамика встречается среди находок Трипольской культуры, и на основании этого можно предположить, что народы контактировали друг с другом несмотря на то, что трипольцы вели оседлый образ жизни, занимаясь земледелием в лесостепной зоне, а курган создали степные кочевые скотоводы.

Судя по размерам холма, он был очень важным местом, и здесь могли хоронить вождей и шаманов.

«Он символизирует очень большой объем трудовых затрат на его строительство. Это означает, что человек, захоронение которого связано с этим кромлехом, имел достаточно высокий статус. И поэтому его соплеменники выразили все уважение к этому человеку через затраты на сооружение погребального комплекса», – Дмитрий Тесленко, руководитель экспедиции.

Каменные плиты размещены по кругу, вкопаны в землю на метровый уровень и плотно подогнаны друг ко другу. В высоту каждая достигает двух метров. К настоящему моменту раскопано около двух десятков столпов, и каждый имеет свое сакральное значение.

Специалисты продолжают изучение найденных объектов, а останки захороненных людей будут отправлены в Германию для более детального исследования. На месте раскопок в будущем планируется создать музей под открытым небом.

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