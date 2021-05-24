В Днепропетровской области нашли кромлех времен неолита

В его состав входило 11 могил, а также каменные глыбы — кромлехи. Артефактов, за исключением разбитых кувшинов, ученым пока не попалось. Похожая керамика встречается среди находок Трипольской культуры, и на основании этого можно предположить, что народы контактировали друг с другом несмотря на то, что трипольцы вели оседлый образ жизни, занимаясь земледелием в лесостепной зоне, а курган создали степные кочевые скотоводы.

Судя по размерам холма, он был очень важным местом, и здесь могли хоронить вождей и шаманов.