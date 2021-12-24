В древнеегипетской гробнице найдена ритуальная свалка

Польские ученые работают в храме Хатшепсут, расположенном в Луксоре. В его состав входит часовня богини Хатор, высеченная в скале 3500 лет назад. Еще в XIX веке при ней была обнаружена гробница раннего Среднего царства, заваленная обломками породы, и ее исследования не проводились. Археологи из американской экспедиции, изучавшие храм в 1920-х годах, также не уделили этому участку внимания, и новыми «первооткрывателями» стали специалисты Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете под руководством Патрика Чудзика.

Скальная гробница состоит из прохода длиной более 15 метров, который ведет в камеру с углублением в каменном полу, где первоначально находился гроб. Ученые рискнули разобрать свалку высотой в полметра, заполнившую коридор, и это позволило найти необычные артефакты, относящиеся к разным периодам правления фараонов: от 18-й и 20-й династий.