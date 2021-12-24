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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В древнеегипетской гробнице найдена ритуальная свалка

Анастасия Баринова
24 декабря 2021
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Фото: P. Chudzik/PCMA UW
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Фото: O.Ignatowska, P. Chudzik/PCMA UW
Среди завалов находились уникальные артефакты.

Польские ученые работают в храме Хатшепсут, расположенном в Луксоре. В его состав входит часовня богини Хатор, высеченная в скале 3500 лет назад. Еще в XIX веке при ней была обнаружена гробница раннего Среднего царства, заваленная обломками породы, и ее исследования не проводились. Археологи из американской экспедиции, изучавшие храм в 1920-х годах, также не уделили этому участку внимания, и новыми «первооткрывателями» стали специалисты Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете под руководством Патрика Чудзика.

Скальная гробница состоит из прохода длиной более 15 метров, который ведет в камеру с углублением в каменном полу, где первоначально находился гроб. Ученые рискнули разобрать свалку высотой в полметра, заполнившую коридор, и это позволило найти необычные артефакты, относящиеся к разным периодам правления фараонов: от 18-й и 20-й династий.

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Фото: M. Jawornicki/PCMA UW
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Фото: M. Jawornicki/PCMA UW
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Фото: M. Jawornicki/PCMA UW
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Фото: M. Jawornicki/PCMA UW

Амулеты, статуэтки, керамические сосуды и другие предметы были подношениями Хатор – богине плодородия. Могущественная женщина-фараон Хатшепсут также считала ее своей покровительницей.

«Количество и качество найденных нами артефактов просто поразительно. Среди них – деревянная фигурка с париком на голове, скорее всего, изображающая хозяина гробницы»,– П.Чудзик.

Популярность Хатор у жителей Древнего Египта была столь велика, что все подношения в часовне не помещались. Жрецам приходилось их «утилизировать»: ранее археологи обнаружили несколько свалок у входа в храм, а новая находка дополняет знания о жизни и верованиях людей того времени. В отличие от наружных завалов, внутренний оставался нетронутым, что объясняет отличное состояние артефактов. После изучения планируется провести реконструкцию часовни и гробницы.

Узнайте о Хатшепсут больше.

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