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Кельты: расцвет и падение
История

В древнеегипетском храме обнажили неизвестные названия созвездий на астрономическом потолке

National Geographic Россия
18 ноября 2020
Росписи в храме Хнума
Пока не расшифрованные названия созвездий на потолке храма
Фото: Ahmed Amin
После реставрации храм Хнума в Эсне наконец приблизился к тому облику, который он имел 2000 лет назад.

Храм в Эсне расположен на западном берегу Нила примерно в 55 км к югу от Луксора. Два столетия назад здесь были проведены первые раскопки. Теперь немецко-египетская исследовательская группа обнаружила оригинальные цвета надписей в храме, которым около 2000 лет. Реставрационные работы стали результатом сотрудничества Института древних исследований Ближнего Востока (IANES) Тюбингенского университета и Министерства туризма и древностей Египта.

Храм в Эсне был посвящен Хнуму — богу с бараньей головой, который отвечал за разливы Нила и плодородие. Считается, что строительство храма заняло около двух столетий. Здание представляет собой постройку из песчаника длиной 37 метров, шириной 20 метров и высотой 15 метров. 

Храм уникален во многих отношениях и в частности известен своим «астрономическим потолком» и иероглифическими надписями. Крышу здания поддерживают 24 колонны, капители 18 отдельно стоящих колонн украшены различными растительными мотивами. «В египетской храмовой архитектуре это абсолютное исключение», — говорит тюбингенский египтолог Даниэль фон Реклингхаузен.

Расположение храма в центре города, вероятно, способствовало тому, что вестибюль был сохранен и не использовался в качестве источника строительных материалов, как другие древние постройки во время индустриализации Египта. В итоге храм стал частью современного города. Дома и лачуги были построены прямо у некоторых его стен, в других местах он выступал из горы щебня, как это видно на открытках XIX и начала XX веков. В первой половине XIX века зал храма временно служил складом для хлопка.

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Снимок колонны был сделан в 2019 году во время реставрационных работ
Фото: Ahmed Amin
Колонна в храме Хнума
Детали колонны в храме Хнума до и после реставрации
Фото: Ahmed Amin
Храм в Эсне
Пока не расшифрованные названия созвездий на потолке храма
Фото: Ahmed Amin
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Изображение созвездия в виде мумии
Фото: Ahmed Amin

Еще во времена Наполеона строение привлекало внимание в экспертных кругах, так как считалось идеальным образцом древнеегипетской храмовой архитектуры. Настоящее богатство храма было признано французским египтологом Сержем Сонероном (1927-1976), который начал раскопки и опубликовал книгу о своем исследовании.

Книга была выпущена с черно-белыми снимками, однако это произошло не потому, что Сонерону был недоступна цветная печать. Монохромный формат был выбран потому, что у его исследовательской группы не было химикатов и технологий, необходимых для того, чтобы видеть сквозь слои сажи и птичьего помета, скрывавших истинный первоначальный цвет росписей. 

Профессор IANES Кристиан Лейтц говорит, что иероглифы, которые исследовал Сонерон, «часто были только очень грубо высечены, детали наносились только путем их раскрашивания», и это означает, что были обнаружены только предварительные версии надписей.

В результате работ, проводившихся с 2018 года, все эти слои удалены, и теперь храм выглядит максимально приближенно к тому, как он выглядел 2000 лет назад. Теперь глазам исследователей предстали все подробности астрономического потолка. 

«Раньше они не были обнаружены под копотью, а теперь их обнажают по частям. Здесь мы нашли, например, названия древнеегипетских созвездий, которые ранее были совершенно неизвестны», — Кристиан Лейтц.

Археологи продолжают работы в здании и планируют опубликовать результаты своего исследования, где будут описаны открывшиеся подробности росписи храма.

Почитайте о другом открытии египтологов, которые заглянули внутрь необычных мумий, найденных еще в 1615 году. 

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