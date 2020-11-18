В древнеегипетском храме обнажили неизвестные названия созвездий на астрономическом потолке

Храм в Эсне расположен на западном берегу Нила примерно в 55 км к югу от Луксора. Два столетия назад здесь были проведены первые раскопки. Теперь немецко-египетская исследовательская группа обнаружила оригинальные цвета надписей в храме, которым около 2000 лет. Реставрационные работы стали результатом сотрудничества Института древних исследований Ближнего Востока (IANES) Тюбингенского университета и Министерства туризма и древностей Египта.

Храм в Эсне был посвящен Хнуму — богу с бараньей головой, который отвечал за разливы Нила и плодородие. Считается, что строительство храма заняло около двух столетий. Здание представляет собой постройку из песчаника длиной 37 метров, шириной 20 метров и высотой 15 метров.

Храм уникален во многих отношениях и в частности известен своим «астрономическим потолком» и иероглифическими надписями. Крышу здания поддерживают 24 колонны, капители 18 отдельно стоящих колонн украшены различными растительными мотивами. «В египетской храмовой архитектуре это абсолютное исключение», — говорит тюбингенский египтолог Даниэль фон Реклингхаузен.

Расположение храма в центре города, вероятно, способствовало тому, что вестибюль был сохранен и не использовался в качестве источника строительных материалов, как другие древние постройки во время индустриализации Египта. В итоге храм стал частью современного города. Дома и лачуги были построены прямо у некоторых его стен, в других местах он выступал из горы щебня, как это видно на открытках XIX и начала XX веков. В первой половине XIX века зал храма временно служил складом для хлопка.