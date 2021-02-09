В древней могиле китайского дворянина нашли банку с кремом из лунного молока

Археологи обнаружили среди обширной коллекции похоронных принадлежностей давно умершего дворянина покрытую коркой украшенную бронзовую банку, содержащую мягкое желтоватое вещество, которое впоследствии было идентифицировано как крем для лица.
Подобные находки уже попадались археологам в китайских гробницах, однако до сих пор все они принадлежали исключительно женщинам.
Могила дворянина была обнаружена на территории древнего городище под названием Люцзява. Этот город в период с 771 по 476 гг. до н.э был столицей Руи — вассального государства царской династии Восточная Чжоу. Исследователи выяснили, что захоронению около 2700 лет, что свидетельствует о долгой истории уходовой косметики для лица, которую использовали китайские мужчины с высоким статусом.
Несмотря на довольно необычный характер открытия, археологи из Китайской академии наук, ответственные за раскопки в Люцзяве, сразу заподозрили, что неведомая находка в бронзовой банке когда-то была кремом для лица. Позже химический анализ подтвердил их подозрения.
Жир жвачных, вероятно, был получен от крупного рогатого скота, а упоминаемое «лунное молоко» представляет собой белое кремообразное вещество, состоящее из кристаллических карбонатов (например, моногидрокальцита), которые накапливаются на стенах и полу известняковых или доломитовых пещер в виде налётов, плёнок или потёков. Это вещество превращается в сухой порошок после того, как его соскребают.
Возможно, крем для лица использовался в древнем Китае в эстетических целях или как способ обозначить чей-то важный или уникальный статус. Но у китайских археологов иное мнение. Они считают, что использование лунного молока для лица устанавливает связь между производителями и пользователями косметики в Китае в первом тысячелетии до нашей эры, а также практиками и верованиями ранней даосской школы.
Приверженцы зарождающейся даосской философии, по-видимому, полагали, что пещерное лунное молоко обладает магическими, преобразующими жизнь свойствами.
Район раскопок оказался плодородной почвой для китайских археологов. Здесь были обнаружены сотни захоронений, в том числе множество больших гробниц, заполненных значительным количеством ценных артефактов, сделанных из золота и других ценных материалов.