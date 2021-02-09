В древней могиле китайского дворянина нашли банку с кремом из лунного молока

Археологи обнаружили среди обширной коллекции похоронных принадлежностей давно умершего дворянина покрытую коркой украшенную бронзовую банку, содержащую мягкое желтоватое вещество, которое впоследствии было идентифицировано как крем для лица.

Подобные находки уже попадались археологам в китайских гробницах, однако до сих пор все они принадлежали исключительно женщинам.

Могила дворянина была обнаружена на территории древнего городище под названием Люцзява. Этот город в период с 771 по 476 гг. до н.э был столицей Руи — вассального государства царской династии Восточная Чжоу. Исследователи выяснили, что захоронению около 2700 лет, что свидетельствует о долгой истории уходовой косметики для лица, которую использовали китайские мужчины с высоким статусом.

Несмотря на довольно необычный характер открытия, археологи из Китайской академии наук, ответственные за раскопки в Люцзяве, сразу заподозрили, что неведомая находка в бронзовой банке когда-то была кремом для лица. Позже химический анализ подтвердил их подозрения.