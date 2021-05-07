В древней пещере майя нашли десятки отпечатков детских рук

137 черно-красных отпечатков рук найдены в пещере недалеко от северной оконечности полуострова Юкатан в Мексике. Она расположена в относительной близости от пирамид крупных политических и религиозных центров майя – Ушмаль и Чичен-Ица.

Пещера находится примерно на десять метров ниже гигантского дерева сейба, которое майя считали священным. Археолог Серджио Грожан утверждает, что отпечатки рук, вероятно, были сделаны детьми, когда они вступали в период полового созревания. По его словам, цвета отпечатков дают ключ к их значению.