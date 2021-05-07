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История

В древней пещере майя нашли десятки отпечатков детских рук

National Geographic Россия
07 мая 2021
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Фото: Reuters / YouTube
Ученые полагают, что эта находка связана с ритуалом совершеннолетия в цивилизации майя.

137 черно-красных отпечатков рук найдены в пещере недалеко от северной оконечности полуострова Юкатан в Мексике. Она расположена в относительной близости от пирамид крупных политических и религиозных центров майя – Ушмаль и Чичен-Ица. 

Пещера находится примерно на десять метров ниже гигантского дерева сейба, которое майя считали священным. Археолог Серджио Грожан утверждает, что отпечатки рук, вероятно, были сделаны детьми, когда они вступали в период полового созревания. По его словам, цвета отпечатков дают ключ к их значению.

«Они оставили следы своих рук на стенах черным, что символизировало смерть, но это не означало их убийство, а скорее смерть с ритуальной точки зрения. Впоследствии эти дети оставили красные отпечатки, что было отсылкой к войне или жизни», – Серджио Грожан.

Другие любопытные артефакты майя, найденные в пещере, включают вырезанное в скале лицо и шесть раскрашенных рельефных скульптур, которые датируются периодом между 800-1000 гг. нашей эры — временем, когда в регионе бушевала сильная засуха, которая, возможно, способствовала внезапному отказу майя от жизни в крупных городах.

По оценкам экспертов, возраст разноцветных отпечатков превышает 1200 лет. Вероятно, они были оставлены в поздний классический период майя, когда эта культура достигла пика своего могущества.

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