В древней шотландской гробнице нашли загадочные полированные камни

Археологи, работающие на Оркнейских островах в Шотландии, обнаружили два полированных каменных шара, относящихся к эпохе неолита. Они были найдены внутри пирамиды из камней в гробнице эпохи раннего неолита, расположенной на Сандае, одном из десятков островов Оркнейского архипелага.
Гробница Треснесс, которой около 5500 лет, является одним из старейших памятников Шотландии. Это место было исследовано в 1980-х годах, но теперь археологи продолжают раскопки при помощи современных технологий.
Оба камня имеют диаметр около пяти сантиметров. Исследователи отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.
Для чего были предназначены изделия, не совсем ясно. Археологи выдвинули несколько версий, среди которых превалирует мнение, что камни служили метательным оружием. В частности, об этом говорит то, что на Оркнейских островах были обнаружены черепа с травмами, которые, вероятно, были нанесены такими камнями.
Также существует мнение, что это предметы, необходимые для ритуалов или гаданий. Еще две версии связаны с обработкой кожи и даже перемещением строительных блоков. Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита.
Кроме того, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, такие как ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники. В дальнейшем археологи планируют продолжить изучать содержимое камер гробницы и попытаются определить, по какому принципу ее строили.