В древней шотландской гробнице нашли загадочные полированные камни

Археологи, работающие на Оркнейских островах в Шотландии, обнаружили два полированных каменных шара, относящихся к эпохе неолита. Они были найдены внутри пирамиды из камней в гробнице эпохи раннего неолита, расположенной на Сандае, одном из десятков островов Оркнейского архипелага.

Гробница Треснесс, которой около 5500 лет, является одним из старейших памятников Шотландии. Это место было исследовано в 1980-х годах, но теперь археологи продолжают раскопки при помощи современных технологий.

Оба камня имеют диаметр около пяти сантиметров. Исследователи отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.