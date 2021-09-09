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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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История

В древней шотландской гробнице нашли загадочные полированные камни

National Geographic Россия
09 сентября 2021
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Фото: Mike Lawlor / Tresness Chambered Tomb Excavation
Есть несколько версий о том, для чего они предназначались.

Археологи, работающие на Оркнейских островах в Шотландии, обнаружили два полированных каменных шара, относящихся к эпохе неолита. Они были найдены внутри пирамиды из камней в гробнице эпохи раннего неолита, расположенной на Сандае, одном из десятков островов Оркнейского архипелага.

Гробница Треснесс, которой около 5500 лет, является одним из старейших памятников Шотландии. Это место было исследовано в 1980-х годах, но теперь археологи продолжают раскопки при помощи современных технологий. 

Оба камня имеют диаметр около пяти сантиметров. Исследователи отметили, что у одного из них идеальная сферическая форма и красивая отделка.

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Для чего были предназначены изделия, не совсем ясно. Археологи выдвинули несколько версий, среди которых превалирует мнение, что камни служили метательным оружием. В частности, об этом говорит то, что на Оркнейских островах были обнаружены черепа с травмами, которые, вероятно, были нанесены такими камнями.

Также существует мнение, что это предметы, необходимые для ритуалов или гаданий. Еще две версии связаны с обработкой кожи и даже перемещением строительных блоков. Всего на Оркнейских островах было найдено около 20 подобных шаров эпохи неолита.

Кроме того, при раскопках исследователи натолкнулись на останки людей и животных, керамику и различные каменные артефакты, такие как ножи, молотки, крышки для горшков и наконечники. В дальнейшем археологи планируют продолжить изучать содержимое камер гробницы и попытаются определить, по какому принципу ее строили.

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