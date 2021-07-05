В древнеримском военном лагере нашли странный барельеф обнаженного человека

Барельеф римской эпохи с изображением обнаженного мужчины, держащего копье, была найдена в форте у вала Адриана, который находится рядом с Виндоландой – древнеримским укрепленном военном лагерем на севере Англии.

В камне изображен человек без одежды (не считая шляпы), держащий копье и стоящий перед лошадью или ослом. Как полагают археологи из благотворительного фонда Виндоланда в Соединенном Королевстве, этот барельеф размером 16 на 31,5 сантиметра мог помещаться в нише форта.