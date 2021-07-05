В древнеримском военном лагере нашли странный барельеф обнаженного человека

Барельеф римской эпохи с изображением обнаженного мужчины, держащего копье, была найдена в форте у вала Адриана, который находится рядом с Виндоландой – древнеримским укрепленном военном лагерем на севере Англии.
В камне изображен человек без одежды (не считая шляпы), держащий копье и стоящий перед лошадью или ослом. Как полагают археологи из благотворительного фонда Виндоланда в Соединенном Королевстве, этот барельеф размером 16 на 31,5 сантиметра мог помещаться в нише форта.
В этом году археологи занимаются расчисткой каменных плит и брусчатки, которыми был выстлан форт IV века. По их словам, уникальная фигурка была найдена в нескольких сантиметрах ниже верхнего слоя почвы среди больших плит.
Хотя на барельефе нет надписей, ее местонахождение является важным ключом к разгадке. Артефакт обнаружили неподалеку от кавалерийской казармы. Возможно, воины, жившие в бараке, по-своему интерпретировали богов Марса и Меркурия или другую сверхъестественную вариацию, которая обладала качествами обоих божеств.
«Этот интересный барельеф может представлять собой нечто, чего мы не только никогда не видели раньше, но и того, чего мы, возможно, больше никогда не обнаружим», – отмечает Альберти.
Артефакт теперь выставлен до конца сезона 2021 года в музее Виндоланды. Раскопки в форте продолжатся до 24 сентября.
По данным раскопок, Виндоланда была построена для отражения набегов пиктов около 85 г. н. э. и оставалась под римским управлением до конца IV века. В 122-128 годах римляне возвели рядом с лагерем вал Адриана, оборонительное укрепление, протянувшееся на 117 км от Ирландского до Северного морей.
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