Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
История

В древнеримском военном лагере нашли странный барельеф обнаженного человека

National Geographic Россия
05 июля 2021
0001.webp
Фото: The Vindolanda Trust
Археологи полагают, что это изображение божества.

Барельеф римской эпохи с изображением обнаженного мужчины, держащего копье, была найдена в форте у вала Адриана, который находится рядом с Виндоландой – древнеримским укрепленном военном лагерем на севере Англии. 

В камне изображен человек без одежды (не считая шляпы), держащий копье и стоящий перед лошадью или ослом. Как полагают археологи из благотворительного фонда Виндоланда в Соединенном Королевстве, этот барельеф размером 16 на 31,5 сантиметра мог помещаться в нише форта. 

«Нагота этого человека означает, что он, вероятно, бог, а не просто кавалерист. Он несет в левой руке копье – общий атрибут бога войны Марса. Однако, когда вы смотрите на его голову, две почти круглые детали можно идентифицировать как крылья. Это атрибут Меркурия, который считался покровителем путешественников и торговцев», – Марта Альберти, соавтор исследования.

В этом году археологи занимаются расчисткой каменных плит и брусчатки, которыми был выстлан форт IV века. По их словам, уникальная фигурка была найдена в нескольких сантиметрах ниже верхнего слоя почвы среди больших плит. 

Хотя на барельефе нет надписей, ее местонахождение является важным ключом к разгадке. Артефакт обнаружили неподалеку от кавалерийской казармы. Возможно, воины, жившие в бараке, по-своему интерпретировали богов Марса и Меркурия или другую сверхъестественную вариацию, которая обладала качествами обоих божеств.

0002.webp
The Vindolanda Trust Артефакт из Виндоланды

«Этот интересный барельеф может представлять собой нечто, чего мы не только никогда не видели раньше, но и того, чего мы, возможно, больше никогда не обнаружим», – отмечает Альберти. 

Артефакт теперь выставлен до конца сезона 2021 года в музее Виндоланды. Раскопки в форте продолжатся до 24 сентября. 

По данным раскопок, Виндоланда была построена для отражения набегов пиктов около 85 г. н. э. и оставалась под римским управлением до конца IV века. В 122-128 годах римляне возвели рядом с лагерем вал Адриана, оборонительное укрепление, протянувшееся на 117 км от Ирландского до Северного морей. 

Почитайте, когда был начертан геоглиф, изображающий «грубого мужика». 

рекомендации
Пальмы

На солнечной стороне: другие Мальдивы

Автомобиль

Петербургские тайны: путешествуем с Gett

Москва

Полеты во сне и наяву: экстремальные развлечения в новом шоппинг-молле Москвы