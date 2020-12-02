В джунглях Колумбии нашли «Сикстинскую капеллу ледникового периода»

Одна из крупнейших в мире коллекций доисторических наскальных изображений была обнаружена в тропических лесах Амазонки в отдаленном районе Серрания-де-ла-Линдоса примерно в 17 км к югу от колумбийского города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Эту коллекцию уже называют «Сикстинской капеллой древних людей». Отмечается, что на изучение рисунков понадобится не одно поколение ученых, так как масштаб найденных изображений огромен.
Рисунки были сделаны одними из первых людей, достигших этого региона Амазонки, и относятся к ледниковому периоду около 12 500 лет назад. На скалах протяженностью 12 км древние люди изображали геометрические узоры и животных, некоторые из которых, например, гигантские ленивцы и мастодонты, к настоящему моменту уже вымерли. Кроме того, среди изображений по всей скале рассыпаны тысячи отпечатков рук.
Рисунки в основном выполнены красной охрой, и многие из них расположены настолько высоко на скалах, что исследователи могли увидеть их только с помощью дронов, оснащенных камерами высокого разрешения.
Археологов поразило разнообразие сюжетов на картинах, включающих в себя птиц, ящериц, рыб, черепах и даже группы древних людей, которые держались за руки и танцевали вокруг фигуры в маске с птичьим клювом.
Об еще одном неожиданном открытии рассказал ведущий автор исследования, профессор археологии Эксетерского университета Хосе Ириарте. По его словам, на одном из участков скалы изображены деревянные башни с фигурками, прыгающими с них на тарзанке. По версии исследователей, это могло быть одним из развлечений древних людей.
По словам Ириарте, на многих рисунках изображены галлюциногенные растения и деревья — это предполагает, что древние люди могли принимать сильнодействующие вещества во время шаманских ритуалов.
Многие пейзажи, изображенные на рисунках, сильно отличаются от сегодняшнего вида тропических лесов Амазонки. Исследователи полагают, что 12 000 лет назад этот регион современной Колумбии был больше похож на саванну.
Как сообщает The Guardian, «Сикстинская капелла древних людей» была обнаружена еще в 2019 году, но долгое время держалась в секрете. Впервые о ней расскажут в документальном фильме «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», который выйдет в декабре этого года. Одна из авторов фильма, археолог Элла Аль-Шамахи сказала, что месту, где нашли рисунки, еще даже не дали название.
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А помните, где находится настоящая Сикстинская капелла?
В Миланском соборе
А вот и нет!Сикстинская капелла – возможно, главная жемчужина Музеев Ватикана.
В соборе, только в Кельнском
А вот и нет!Сикстинская капелла – возможно, главная жемчужина Музеев Ватикана
В грандиозной Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции
Что вы!Сикстинская капелла – возможно, главная жемчужина Музеев Ватикана
В Музеях Ватикана