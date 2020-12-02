В джунглях Колумбии нашли «Сикстинскую капеллу ледникового периода»

Одна из крупнейших в мире коллекций доисторических наскальных изображений была обнаружена в тропических лесах Амазонки в отдаленном районе Серрания-де-ла-Линдоса примерно в 17 км к югу от колумбийского города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Эту коллекцию уже называют «Сикстинской капеллой древних людей». Отмечается, что на изучение рисунков понадобится не одно поколение ученых, так как масштаб найденных изображений огромен.

Рисунки были сделаны одними из первых людей, достигших этого региона Амазонки, и относятся к ледниковому периоду около 12 500 лет назад. На скалах протяженностью 12 км древние люди изображали геометрические узоры и животных, некоторые из которых, например, гигантские ленивцы и мастодонты, к настоящему моменту уже вымерли. Кроме того, среди изображений по всей скале рассыпаны тысячи отпечатков рук.

Рисунки в основном выполнены красной охрой, и многие из них расположены настолько высоко на скалах, что исследователи могли увидеть их только с помощью дронов, оснащенных камерами высокого разрешения.