В египетских саркофагах обнаружили скрытые изображения божества Ра-Хорахте

Исследователи из Гарвардского университета приняли участие в проекте создания цифрового изображения саркофага, в котором покоилось тело египетского жреца Анкх-Кхонсу, а также двух других гробов.

Мумия жреца была извлечена из саркофага более ста лет назад и перевезена из Египта в Кембридж, но сам гроб был вновь открыт только 30 лет назад. Два других саркофага принадлежали певице храма Мут-Ий-Ий и священнику и граверу по металлу Па-Ди-Мут. Все три гроба датируются XXII династией (945-712 гг до н. э.) и прибыли в Гарвардский музей из современных Фив.