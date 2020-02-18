В египетских саркофагах обнаружили скрытые изображения божества Ра-Хорахте

Исследователи из Гарвардского университета приняли участие в проекте создания цифрового изображения саркофага, в котором покоилось тело египетского жреца Анкх-Кхонсу, а также двух других гробов.
Мумия жреца была извлечена из саркофага более ста лет назад и перевезена из Египта в Кембридж, но сам гроб был вновь открыт только 30 лет назад. Два других саркофага принадлежали певице храма Мут-Ий-Ий и священнику и граверу по металлу Па-Ди-Мут. Все три гроба датируются XXII династией (945-712 гг до н. э.) и прибыли в Гарвардский музей из современных Фив.
Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на поверхности дерева и упаковочного материала, сделанного из слоев папируса или льна, покрытых гипсом. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.
Изображение божества было скрыто под слоем смолистого материала, который использовался для захоронения. Кроме того, ученые обнаружили рисунки, выполненные в желтом, оранжевом и синем цветах, и несколько иероглифов, которые переводятся как «Ра-Хорахте, великий Бог, Господь Небес».
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