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История

В египетских саркофагах обнаружили скрытые изображения божества Ра-Хорахте

18 февраля 2020
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Фото: Kris Snibbe / Harvard Staff Photographer
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Фото: Kris Snibbe / Harvard Staff Photographer
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Фото: Kris Snibbe / Harvard Staff Photographer
Оно было сокрыто под слоем смолистого материала, использовавшегося для захоронения.

Исследователи из Гарвардского университета приняли участие в проекте создания цифрового изображения саркофага, в котором покоилось тело египетского жреца Анкх-Кхонсу, а также двух других гробов.

Мумия жреца была извлечена из саркофага более ста лет назад и перевезена из Египта в Кембридж, но сам гроб был вновь открыт только 30 лет назад. Два других саркофага принадлежали певице храма Мут-Ий-Ий и священнику и граверу по металлу Па-Ди-Мут. Все три гроба датируются XXII династией (945-712 гг до н. э.) и прибыли в Гарвардский музей из современных Фив.

Исследователи собрали образцы ткани, краски и смолы, а также изучили тексты и иконографию на поверхности дерева и упаковочного материала, сделанного из слоев папируса или льна, покрытых гипсом. Также было проведено трехмерное сканирование саркофагов для создания компьютерных моделей.

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Kris Snibbe / Harvard Staff Photographer

Изображение божества было скрыто под слоем смолистого материала, который использовался для захоронения. Кроме того, ученые обнаружили рисунки, выполненные в желтом, оранжевом и синем цветах, и несколько иероглифов, которые переводятся как «Ра-Хорахте, великий Бог, Господь Небес».

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