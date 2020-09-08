В Египте нашли 13 запечатанных саркофагов возрастом 2500 лет: фото

По данным Министерства туризма и древностей Египта, деревянные саркофаги были найдены на глубине 11 метров под землей сложенными друг на друга. Они настолько хорошо сохранились, что некоторые краски, нанесенные на дерево, остались нетронутыми. Археологи уверены, что гробы были запечатаны с момента их захоронения.

Считается, что Саккара служила некрополем для Мемфиса, который был египетской столицей на протяжении семи веков. В течение трех тысячелетий египтяне хоронили здесь своих умерших, поэтому сегодня Саккара представляет большой археологический интерес.

В Саккаре хоронили высокопоставленную знать в богато обставленных гробницах. Такие захоронения проще найти, поскольку могилы таких людей лучше сохранились. Однако в ходе недавних раскопок были найдены более простые захоронения, вероятнее всего, людей из среднего или рабочего класса.