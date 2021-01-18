В Египте нашли древний папирус «Книги мертвых» и сотни других артефактов

Древние саркофаги, статуи, игрушки, погребальные маски и другие артефакты, включая папирус из Книги мертвых, были обнаружены при раскопках некрополя в Саккаре, в 30 километрах к югу от Каира. По оценкам экспертов, находкам около четырех тысяч лет.

Министерство туризма и древностей Египта объявило, что саркофаги были найдены в 22 могильных валах на глубине от 10 до 12 метров.

Среди находок оказался четырехметровый свиток папируса из «Книги мертвых». Древние египтяне верили, что гимны и тексты из Книги мертвых помогают недавно усопшему идти через подземный мир.