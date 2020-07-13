В Египте нашли две мумии, которые могут быть ключом к обнаружению гробницы Клеопатры

Мумии двух высокопоставленных древних египтян, найденные в храме в дельте Нила, могут приблизить исследователей к обнаружению останков Клеопатры, легендарной египетской царицы.

Как сообщает Daily Mail, мумии мужчины и женщины, которые лежали нетронутыми в течение 2000 лет, найдены в плохом состоянии, поскольку в гробницу просочилась вода. Изначально они были покрыты сусальным золотом, что говорит о принадлежности похороненных людей к высшим представителям знати. По мнению археологов, они могли быть лично знакомы с Клеопатрой.

На месте раскопок также были найдены 200 монет с именем Клеопатры и ее лицом, которые были отчеканены по прямому указанию царицы.