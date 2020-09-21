В Египте нашли еще 14 нетронутых саркофагов возрастом 2500 лет

Две недели назад Министерство туризма и древностей Египта объявило об обнаружении 13 запечатанных саркофагов в некрополе Саккара в 30 км к югу от Каира. Теперь археологи нашли еще 14 нетронутых гробов.
Вторая партия саркофагов сохранилась так же хорошо, как и первая. На фотографиях, распространенных министерством, отчетливо видны рисунки на гробах, витиеватые бордовые и синие линии, а также иероглифы.
Считается, что Саккара служила некрополем для Мемфиса, который был египетской столицей на протяжении семи веков. В течение трех тысячелетий египтяне хоронили здесь своих умерших.
В апреле недалеко от нынешней находки была обнаружена гробница, заполненная останками сотен мумифицированных животных, в том числе птиц, крокодилов, кошек и змей. Все они были похоронены для служения людям на их пути к загробной жизни.
Исследователи пока не уточняют, сколько саркофагов было вскрыто и не делятся данными об их содержимом. Археологи продолжают раскопки, и ожидают найти еще больше захоронений, что сделает эти открытия в Саккаре крупнейшими за последние годы.
Ученые рассчитывают узнать больше о египетских погребальных традициях и связанных с ними ритуалах.
В ближайшие месяцы Египет планирует представить свой главный проект — Большой Египетский музей. Возможно, в числе его экспонатов окажутся и некоторые из обнаруженных в Саккаре саркофагов.