В Египте нашли еще 14 нетронутых саркофагов возрастом 2500 лет

Две недели назад Министерство туризма и древностей Египта объявило об обнаружении 13 запечатанных саркофагов в некрополе Саккара в 30 км к югу от Каира. Теперь археологи нашли еще 14 нетронутых гробов.

Вторая партия саркофагов сохранилась так же хорошо, как и первая. На фотографиях, распространенных министерством, отчетливо видны рисунки на гробах, витиеватые бордовые и синие линии, а также иероглифы.

Считается, что Саккара служила некрополем для Мемфиса, который был египетской столицей на протяжении семи веков. В течение трех тысячелетий египтяне хоронили здесь своих умерших.

В апреле недалеко от нынешней находки была обнаружена гробница, заполненная останками сотен мумифицированных животных, в том числе птиц, крокодилов, кошек и змей. Все они были похоронены для служения людям на их пути к загробной жизни.