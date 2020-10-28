В Египте нашли гробницу казначея фараонов. Она полна артефактов!

Крупнейшие археологические находки в Египте продолжают раскапывать, что относится и к захоронению элитарных семей. Так, исследователи обнаружили новую древнеегипетскую гробницу времён фараонов, принадлежащую высокопоставленному чиновнику. Её возраст составляет примерно 2500 лет. В ней нашли могилы членов семьи и кладезь важных погребальных произведений искусства и инвентаря.
Группа египетских археологов сделала выдающееся открытие во время раскопок в древнем районе аль-Гурайфа в центральном Египте. Это уже четвертый период их раскопок в районе, который когда-то был некрополем, а сегодня известен как Туна эль-Гебель. Исследователи уже сделали несколько важных находок в этом месте, в том числе обнаружив гроб верховного жреца Джехути, египетского бога луны и мудрости. Недавнее открытие гробницы времен фараонов в Туна-эль-Гебель — одна из важнейших находок в Египте в этом году, так как гробница не была разграблена грабителями, в отличие от многих находок прошлого.
Мостафа Вазири, генеральный секретарь Верховного совета Египта по древностям, сообщил, что команда обнаружила захоронение, которое «состоит из могильного колодца глубиной 10 метров, ведущего в большую комнату с высеченными в скале нишами». Колодец облицован каменными блоками правильной формы. Министерство туризма и древностей Египта сообщило в своем сообщении в Facebook, что эксперты обнаружили «могилу смотрителя королевской казны Бади Эсета». В некоторых источниках его имя также записывается как Бади Эст или Па Ди Эсет.
Будучи смотрителем королевской казны, Бади Эсет был одним из самых влиятельных людей в Египте того времени и имел огромное влияние в королевском обществе. По сути, Бади Эсет отвечал за личное богатство фараона. В его обязанности входило хранение казны, а также содержание дома и дворцов фараона.
Гробница древних фараонов была датирована поздним периодом египетской истории, то есть эпохой с 26 по 30 династии. Также в гробнице были найдены две прекрасно сохранившиеся известняковые статуи. Одна из них имеет форму теленка Аписа — священного быка, которому поклонялись в Мемфисе. Другая статуя изображает женщину, возможно, богиню.
«Был также найден сосуд, сделанный из алебастра, в форме четырех сыновей Гора», — сообщает газета Egypt Independent. Это запечатанная банка, в которой обычно хранились внутренности умершего. Мостафа Вазири заявил, что кувшины, сделанные из известняка, являются «одними из самых красивых сосудов, которые были найдены». Это были погребальные фигурки, которые хоронили вместе с мертвыми, чтобы они могли действовать в качестве слуг в загробной жизни.
В гробнице также было около 1000 фигурок ушабти, изготовленных из оловянной или глиняной посуды. В гробнице были обнаружены некоторые амулеты, в том числе множество скарабеев, которые, как полагают, использовались для помощи умершим в загробной жизни. В гробнице Бади Эсет также был найден набор керамических сосудов — возможно, кухонная утварь.
В могиле смотрителя королевской сокровищницы также находились четыре саркофага членов семьи Бади Эсет. Все они целы и все еще заделаны раствором. Это захватывающая находка, которая может указывать на предстоящие нетронутые захоронения.
Обнаружение гробницы Бади Эсета и саркофагов его семьи — уникальная возможность для исследователей понять погребальные обычаи Египта позднего периода, и они могут дать представление о социальных отношениях элиты в этот период. Согласно странице Министерства туризма и древностей в Facebook, «в Эль-Горефе есть еще много нетронутых вещей, которые можно обнаружить». Раскопки на месте продолжаются.
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