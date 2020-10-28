В Египте нашли гробницу казначея фараонов. Она полна артефактов!

«Был также найден сосуд, сделанный из алебастра, в форме четырех сыновей Гора», — сообщает газета Egypt Independent. Это запечатанная банка, в которой обычно хранились внутренности умершего. Мостафа Вазири заявил, что кувшины, сделанные из известняка, являются «одними из самых красивых сосудов, которые были найдены». Это были погребальные фигурки, которые хоронили вместе с мертвыми, чтобы они могли действовать в качестве слуг в загробной жизни.

В гробнице также было около 1000 фигурок ушабти, изготовленных из оловянной или глиняной посуды. В гробнице были обнаружены некоторые амулеты, в том числе множество скарабеев, которые, как полагают, использовались для помощи умершим в загробной жизни. В гробнице Бади Эсет также был найден набор керамических сосудов — возможно, кухонная утварь.

В могиле смотрителя королевской сокровищницы также находились четыре саркофага членов семьи Бади Эсет. Все они целы и все еще заделаны раствором. Это захватывающая находка, которая может указывать на предстоящие нетронутые захоронения.

Обнаружение гробницы Бади Эсета и саркофагов его семьи — уникальная возможность для исследователей понять погребальные обычаи Египта позднего периода, и они могут дать представление о социальных отношениях элиты в этот период. Согласно странице Министерства туризма и древностей в Facebook, «в Эль-Горефе есть еще много нетронутых вещей, которые можно обнаружить». Раскопки на месте продолжаются.

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