В Египте нашли мумию девочки-подростка с приданым

Мумия, найденная группой испанских и египетских археологов, находилась в деревянном гробу в некрополе Дра-Абу-эль-Нага, недалеко от современного Луксора. В древние времена это был город Фивы — столица Египта в Среднем и Новом Царстве.

Гроб был найден во время 19-го сезона миссии, работающей в некрополе, где были погребены три фараона XVII династии (XVII–XVI века до нашей эры). Гроб находился рядом с погребальной часовней из необожженного глиняного кирпича, в которой был захоронен Джехути. Он был высокопоставленным чиновником, ответственным за казначейство и общественные работы во времена правления королевы Хатшепсут (ок. 1508-1458 гг. До н. э.), знаменитой женщины-фараона и одного из самых известных правителей Нового царства.