В Египте нашли мумию девочки-подростка с приданым

Мумия, найденная группой испанских и египетских археологов, находилась в деревянном гробу в некрополе Дра-Абу-эль-Нага, недалеко от современного Луксора. В древние времена это был город Фивы — столица Египта в Среднем и Новом Царстве.
Гроб был найден во время 19-го сезона миссии, работающей в некрополе, где были погребены три фараона XVII династии (XVII–XVI века до нашей эры). Гроб находился рядом с погребальной часовней из необожженного глиняного кирпича, в которой был захоронен Джехути. Он был высокопоставленным чиновником, ответственным за казначейство и общественные работы во времена правления королевы Хатшепсут (ок. 1508-1458 гг. До н. э.), знаменитой женщины-фараона и одного из самых известных правителей Нового царства.
Гроб, датирован XVII династией (1580-1550 гг. до н.э). Это был период, когда большая часть Нижнего Египта управлялась загадочным народом гиксосов, а фараоны правили только областью вокруг Фив. Гроб длиной 1,75 метра и шириной 0,33 метра хорошо сохранился: на нем были обнаружены следы побелки и красной краски.
Мумия девочки ростом 1,59 метра и возрастом около 15–16 лет сохранилась плохо, в отличие от украшений, которые были на ней. В ушах мумии были найдены медные серьги, два кольца на пальцах, а на груди размещены четыре изящных ожерелья. Два из них сделаны из глянцевых керамических бусин с глянцевой синей отделкой. Третье — из синих керамических бусин и зеленых стеклянных бусин. Четвертое, самое богатое ожерелье, состоит из 75 кусочков резных полудрагоценных камней (кварца, аметиста и янтаря), а также содержит амулет-скарабей и амулет с изображением древнеегипетского бога Гора.
Исследователи предполагают, что украшения могли быть достаточно богатым приданым девочки, что удивительно для скромного деревянного гроба. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что гроб с девочкой оставили на месте обнаружения древние расхитители гробниц, так и не открыв его. В этой части некрополя было обнаружено уже 12 таких же брошенных гробов, что довольно необычно, как и то, что многие из них принадлежат детям и женщинам. Археологи полагают, что расхитители гробниц были вынуждены покинуть некрополь в спешном порядке.
Испанская команда проведет дальнейшие исследования гроба и места, где он был найден, что позволит им лучше понять эпоху XVII династии в Древнем Египте.
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