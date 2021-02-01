В Египте нашли мумию с золотым языком

Археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком в древнем египетском месте под названием Тапосирис-Магна.

Ученые объясняют мотивацию тех, кто проводил бальзамирование, желанием помочь усопшему говорить в загробной жизни. По верованиям древних египтян, златоязычная мумия могла столкнуться с Осирисом и должна была бы давать этому богу ответы.

Исследователи не могут определить, был ли у умершего дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.

Археологи во главе с Кэтлин Мартинес из Доминиканской Республики обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне, где есть храмы, посвященные Осирису и Исиде, богине, которая была женой и сестрой Осириса. Ранее археологи обнаружили там же клад монет, украшенных лицом Клеопатры VII, что позволяет предположить, что храмы использовались во время правления этой царицы.