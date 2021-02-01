В Египте нашли мумию с золотым языком

Археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком в древнем египетском месте под названием Тапосирис-Магна.
Ученые объясняют мотивацию тех, кто проводил бальзамирование, желанием помочь усопшему говорить в загробной жизни. По верованиям древних египтян, златоязычная мумия могла столкнуться с Осирисом и должна была бы давать этому богу ответы.
Исследователи не могут определить, был ли у умершего дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.
Археологи во главе с Кэтлин Мартинес из Доминиканской Республики обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне, где есть храмы, посвященные Осирису и Исиде, богине, которая была женой и сестрой Осириса. Ранее археологи обнаружили там же клад монет, украшенных лицом Клеопатры VII, что позволяет предположить, что храмы использовались во время правления этой царицы.
Возраст остальных захоронений также составляет около 2000 лет. В одной из могил была найдена мумия женщины с посмертной маской, покрывающей большую часть ее тела.
Две мумии были найдены вместе с остатками свитков, которые ученые в настоящее время анализируют и расшифровывают. Исследователи добавляют, что на оштукатуренных слоях или картонной коробке, в которых заключена одна из этих мумий, есть золотые украшения Осириса.
Археологи также нашли несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте; статуи настолько хорошо сохранились, что все еще можно разглядеть прически и головные уборы этих людей.
Сообщается, что раскопки на этом месте продолжаются.