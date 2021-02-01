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История

В Египте нашли мумию с золотым языком

National Geographic Россия
01 февраля 2021
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Он должен был помочь умершему говорить в загробной жизни.

Археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком в древнем египетском месте под названием Тапосирис-Магна.

Ученые объясняют мотивацию тех, кто проводил бальзамирование, желанием помочь усопшему говорить в загробной жизни. По верованиям древних египтян, златоязычная мумия могла столкнуться с Осирисом и должна была бы давать этому богу ответы.

Исследователи не могут определить, был ли у умершего дефект речи при жизни. Также непонятно, почему язык был сделан именно из золота.

Археологи во главе с Кэтлин Мартинес из Доминиканской Республики обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне, где есть храмы, посвященные Осирису и Исиде, богине, которая была женой и сестрой Осириса. Ранее археологи обнаружили там же клад монет, украшенных лицом Клеопатры VII, что позволяет предположить, что храмы использовались во время правления этой царицы.

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Посмертная маска на одной из мумий
Фото: Egyptian antiquities ministry
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Останки статуи, которая, вероятно, изображала одну из похороненных в Тапосирис-Магне женщин
Фото: Egyptian antiquities ministry

Возраст остальных захоронений также составляет около 2000 лет. В одной из могил была найдена мумия женщины с посмертной маской, покрывающей большую часть ее тела.

Две мумии были найдены вместе с остатками свитков, которые ученые в настоящее время анализируют и расшифровывают. Исследователи добавляют, что на оштукатуренных слоях или картонной коробке, в которых заключена одна из этих мумий, есть золотые украшения Осириса.

Археологи также нашли несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте; статуи настолько хорошо сохранились, что все еще можно разглядеть прически и головные уборы этих людей.

Сообщается, что раскопки на этом месте продолжаются.

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