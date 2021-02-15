В Египте нашли пивоварню возрастом 5000 лет

Американские и египетские археологи обнаружили, возможно, самую старую известную пивоварню в одном из знаменитейших памятников Древнего Египта.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта, рассказал, что находка была сделана в Абидосе, древнем захоронении, расположенном в пустыне к западу от реки Нил, более чем в 450 км к югу от Каира.

По словам исследователя, пивоварня, вероятно, восходит к периоду правления фараона Нарме́ра, который известен объединением Египта в начале Первого династического периода (3150 г. до н. э. — 2613 г. до н. э.).

Археологи обнаружили восемь больших помещений, длина каждого из которых составляет около 20 метров, а ширина — 2,5 метра. В каждом из таких блоков размещены 40 керамических емкостей в два ряда, которые использовались для нагрева смеси зерна и воды для производства пива.