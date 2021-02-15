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История

В Египте нашли пивоварню возрастом 5000 лет

National Geographic Россия
15 февраля 2021
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities
Она могла производить около 22 400 литров пива за один цикл.

Американские и египетские археологи обнаружили, возможно, самую старую известную пивоварню в одном из знаменитейших памятников Древнего Египта.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта, рассказал, что находка была сделана в Абидосе, древнем захоронении, расположенном в пустыне к западу от реки Нил, более чем в 450 км к югу от Каира.

По словам исследователя, пивоварня, вероятно, восходит к периоду правления фараона Нарме́ра, который известен объединением Египта в начале Первого династического периода (3150 г. до н. э. — 2613 г. до н. э.).

Археологи обнаружили восемь больших помещений, длина каждого из которых составляет около 20 метров, а ширина — 2,5 метра. В каждом из таких блоков размещены 40 керамических емкостей в два ряда, которые использовались для нагрева смеси зерна и воды для производства пива.

Британские археологи впервые упомянули о возможном существовании этой пивоварни в начале ХХ века, но не смогли точно определить ее местонахождение. По словам соавтора исследования Мэтью Адамса, пиво использовалось в жертвенных обрядах древних египтян, поэтому эта пивоварня также могла быть связана с проведением ритуалов.

Свидетельства производства пива в Древнем Египте не новы, и прошлые открытия пролили свет на пивоварение. В 2015 году Управление древностей Израиля объявило, что на строительной площадке в Тель-Авиве были обнаружены фрагменты глиняной посуды, которая использовалась египтянами для изготовления пива. Возраст этих артефактов также оценивается примерно в 5000 лет.

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