В Египте нашли развалины монастыря с библейскими надписями

Ряд разрушенных христианских сооружений, в том числе кельи монахов и остатки трех церквей с хорошо сохранившимися библейскими надписями были найдены в оазисе Бахария в северо-восточной части Египта. Археологи датируют строения IV веком до нашей эры.
Здания были сделаны из сырцового кирпича и базальтового камня и обнаружены норвежско-французской археологической миссией. Символы и надписи на стенах принадлежат к коптской христианской культуре. Религиозные тексты представляют собой выдержки из Библии, касающиеся монашеской жизни.
Археологи полагают, что монастырь функционировал с IV по VIII века, причем большая часть его активности пришлась на V век нашей эры.
Именно в Египте, наряду с Сирией и Палестиной, на рубеже III и IV веков зародился христианский аскетизм. Традиционно к первым монахам в Египте причисляют Павла Фивейского, святого Антония и Пахомия Великого. Первые двое считаются приверженцами отшельничества, тогда как Пахомий был основателем общежительного монашества в Египте.
Исследователи называют последнее открытие очень важным, поскольку оно раскрывает ранее неизвестную информацию о планировании ранних египетских монастырей.
Исторические источники сообщают, что монахи в Египте занимались земледелием, а также плетением корзин, веревок и сетей. Устав пахомианских монастырей подробно регулировал не только правила нахождения за стенами монастыря, но и включал указания об организации ирригации, разведении крупного рогатого скота и ослов.
К VI веку положение монастырей в Египте стало доминирующим по отношению к крестьянам, которые занимали в монастырях зерно и инвентарь и были испольщиками. Согласно «Истории патриархов Александрийских», только в окрестности Александрии было около 600 монастырей (возможно, в это число включены отдельные кельи).
До начала XX века коптская архитектура византийского периода не привлекала особого внимания ученых, а многочисленных европейских путешественников больше интересовали древнеегипетские развалины. Лишь с началом двадцатого столетия начались систематические раскопки христианских памятников, которые привели к открытию десятков древних монастырей.
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