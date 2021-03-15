В Египте нашли развалины монастыря с библейскими надписями

Ряд разрушенных христианских сооружений, в том числе кельи монахов и остатки трех церквей с хорошо сохранившимися библейскими надписями были найдены в оазисе Бахария в северо-восточной части Египта. Археологи датируют строения IV веком до нашей эры.

Здания были сделаны из сырцового кирпича и базальтового камня и обнаружены норвежско-французской археологической миссией. Символы и надписи на стенах принадлежат к коптской христианской культуре. Религиозные тексты представляют собой выдержки из Библии, касающиеся монашеской жизни.

Археологи полагают, что монастырь функционировал с IV по VIII века, причем большая часть его активности пришлась на V век нашей эры.

Именно в Египте, наряду с Сирией и Палестиной, на рубеже III и IV веков зародился христианский аскетизм. Традиционно к первым монахам в Египте причисляют Павла Фивейского, святого Антония и Пахомия Великого. Первые двое считаются приверженцами отшельничества, тогда как Пахомий был основателем общежительного монашества в Египте.