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История

В Египте нашли развалины монастыря с библейскими надписями

National Geographic Россия
15 марта 2021
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Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
Руины относятся к византийскому периоду в истории Египта.

Ряд разрушенных христианских сооружений, в том числе кельи монахов и остатки трех церквей с хорошо сохранившимися библейскими надписями были найдены в оазисе Бахария в северо-восточной части Египта. Археологи датируют строения IV веком до нашей эры. 

Здания были сделаны из сырцового кирпича и базальтового камня и обнаружены норвежско-французской археологической миссией. Символы и надписи на стенах принадлежат к коптской христианской культуре. Религиозные тексты представляют собой выдержки из Библии, касающиеся монашеской жизни. 

Археологи полагают, что монастырь функционировал с IV по VIII века, причем большая часть его активности пришлась на V век нашей эры. 

Именно в Египте, наряду с Сирией и Палестиной, на рубеже III и IV веков зародился христианский аскетизм. Традиционно к первым монахам в Египте причисляют Павла Фивейского, святого Антония и Пахомия Великого. Первые двое считаются приверженцами отшельничества, тогда как Пахомий был основателем общежительного монашества в Египте. 

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Надписи на стенах касались монастырской жизни
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
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Фрагмент глиняной посуды с греческой письменностью
Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Исследователи называют последнее открытие очень важным, поскольку оно раскрывает ранее неизвестную информацию о планировании ранних египетских монастырей.

Исторические источники сообщают, что монахи в Египте занимались земледелием, а также плетением корзин, веревок и сетей. Устав пахомианских монастырей подробно регулировал не только правила нахождения за стенами монастыря, но и включал указания об организации ирригации, разведении крупного рогатого скота и ослов.

К VI веку положение монастырей в Египте стало доминирующим по отношению к крестьянам, которые занимали в монастырях зерно и инвентарь и были испольщиками. Согласно «Истории патриархов Александрийских», только в окрестности Александрии было около 600 монастырей (возможно, в это число включены отдельные кельи).

До начала XX века коптская архитектура византийского периода не привлекала особого внимания ученых, а многочисленных европейских путешественников больше интересовали древнеегипетские развалины. Лишь с началом двадцатого столетия начались систематические раскопки христианских памятников, которые привели к открытию десятков древних монастырей.

Узнайте о греческих монастырях, которые прячутся на вершинах отвесных скал. 

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