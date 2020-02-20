В Германии найден уникальный кинжал римского легионера

Найденный артефакт — один из древнейших римских военных кинжалов типа «Vindonissa» (лат. Pugio). Такое оружие было широко распространено в первой половине I века; вооружены пехотинцы использовали его в ближнем бою. Аналогичный кинжал был найден в этом же регионе в 1967 году, но он был без ярких украшений, ножен и пояса. Более скромные и хуже сохранившиеся клинки также встречались археологам на территории от Северной Италии до Британии.

Необычным является даже место находки артефакта: не на самом древнем кладбище, состоящем из могильных холмов, а в окружающей его канаве. По одной из версий, оружие было положено отдельно, в знак памяти ко всем захороненным, но точного объяснения у ученых нет.

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