В Германии найден уникальный кинжал римского легионера

Весной прошлого года экспедиция Археологического музея Вестфалии-Липпе совершила важное открытие: возле города Хальтерн-ам-Зе (нем. Haltern am See) было обнаружено уникальное древнее оружие. В римском захоронении на берегу озера находился искусно украшенный кинжал римского легионера, а также пояс и ножны: столь полный комплект при раскопках в Европе еще не встречался. Прекрасно сохранившиеся артефакты датируются I веком нашей эры.
Процесс очистки от коррозии занял почти год; работу провели реставраторы из мастерской в Мюнстере. Теперь редкие предметы представлены общественности. На рукояти и ножнах можно рассмотреть богатые украшения, в том числе блестящие нити, вкрапленные в железо. Они были изготовлены из листов серебра толщиной около 0,15-0,2 миллиметра. Кроме того, кинжал имеет вставки из красного стекла и эмали, которая является смесью различных минералов.
Рентген показал, что рукоять кинжала состоит из множества отдельных деталей, соединенных штифтами, а лезвие кинжала было выковано из различных видов стали, которые были приварены друг к другу. Сборным является и оружейный пояс: его кожа плотно обита пластинками из бронзы или латуни, покрытыми оловом — для того, чтобы создать впечатление, будто бы они выполнены из более дорогого серебра. На поясе располагается два крючка, на которые при помощи кожаных петель подвешивался кинжал.
Найденный артефакт — один из древнейших римских военных кинжалов типа «Vindonissa» (лат. Pugio). Такое оружие было широко распространено в первой половине I века; вооружены пехотинцы использовали его в ближнем бою. Аналогичный кинжал был найден в этом же регионе в 1967 году, но он был без ярких украшений, ножен и пояса. Более скромные и хуже сохранившиеся клинки также встречались археологам на территории от Северной Италии до Британии.
Необычным является даже место находки артефакта: не на самом древнем кладбище, состоящем из могильных холмов, а в окружающей его канаве. По одной из версий, оружие было положено отдельно, в знак памяти ко всем захороненным, но точного объяснения у ученых нет.
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