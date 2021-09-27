В гибралтарской пещере найдена потайная камера

Археологи из Национального музея Гибралтара обнаружили древнюю камеру, запечатанную более 40 000 лет назад. Она находится внутри пещеры Вангард, входящей в состав «комплекс пещер Горама» на юго-восточной стороне Гибралтарской скалы.

В 1907 году британский военный А. Горам обнаружил пещеру, позднее названную в честь него. Раскопки позволили совершить здесь важные археологические открытия: в частности, была найдена древнейшая стоянка неандертальцев в Европе. Комплекс Горама включает еще три пещеры, и Вангард, известная с 1997 года, — одна из этого числа.