В гибралтарской пещере найдена потайная камера

Археологи из Национального музея Гибралтара обнаружили древнюю камеру, запечатанную более 40 000 лет назад. Она находится внутри пещеры Вангард, входящей в состав «комплекс пещер Горама» на юго-восточной стороне Гибралтарской скалы.
В 1907 году британский военный А. Горам обнаружил пещеру, позднее названную в честь него. Раскопки позволили совершить здесь важные археологические открытия: в частности, была найдена древнейшая стоянка неандертальцев в Европе. Комплекс Горама включает еще три пещеры, и Вангард, известная с 1997 года, — одна из этого числа.
Ее высота составляет 35 метров; расположенный в нижней части слой толщиной 1,7 метра содержит важные свидетельства доисторических времен. Это остатки каменных орудий и очаг, кости рыб и морских млекопитающих, а также раковины двустворчатых моллюсков, что позволило больше узнать о диете неандертальцев в период от 55 000 до 28 000 лет назад. Питание рыбой особенно интересно с учетом того, что в те времена пещера находилась на расстоянии 4,5 км от моря.
В 2012 году в комплексе начались новые масштабные раскопки. Археологи совершили много интересных открытий — таких, как линии на стенах, которые могут быть рисунками древних людей. А недавно была выявлена скрытая камера, заваленная более 40 000 лет назад.
A chamber at the back of #VanguardCave #Gibraltar @GorhamsCave complex - has been discovered. This chamber has been sealed for somewhere in the region of 40,000 years. Exciting times ahead! Just announced at @CalpeConference - More info soon! pic.twitter.com/FnIZoWozOq— Stewart Finlayson (@FinlaysonGib) September 24, 2021
Размер «зала» составляет 13 метров. На полу были найдены останки рыси, гиены, белоголового сипа, осьминога или другого ему подобного крупного моллюска. На стенах также присутствовали царапины, которые могли быть нанесены как человеком, так и хищником. В камере сохранились следы землетрясений, которые могли стать причиной обвала прохода.
Камера была обнаружена несколько недель назад, раскопки ее отложений еще не велись. Ученым не терпится приступить к исследованиям: новые знания о хорошо изученном месте могут раскрыть удивительные секреты прошлого.
Посмотрите, как менялось лицо человека в процессе эволюции.