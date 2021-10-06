В Иерусалиме найден 2700-летний роскошный туалет

В разные времена критерии богатства были разными. Тысячелетия назад в древнем Иерусалиме только очень состоятельные люди могли себе позволить иметь частный туалет, и такой пример был недавно найден во время раскопок особняка в Старом городе. Ученые обнаружили комфортное сидение, под которым располагалась септическая яма.
תא שירותים נדיר מימי בית ראשון, שהיה חלק מאחוזה מלכותית מהמאה ה-7 לפני הספירה, התגלה בטיילת ארמון הנציב בי-ם. חקירתו עשויה ללמד על אורח החיים והתזונה של אנשי התקופה ועל מחלות קדומות. מנהל החפירה: "תא שירותים פרטי היה נדיר בעת העתיקה"@sharonidan— כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2021
(צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות) pic.twitter.com/DOgNYr4RfO
В септике сохранились обломки глиняной посуды и кости животных, что позволит больше узнать о диете и состоянии здоровья людей того времени. Рядом с гигиеническим помещением находились декоративные каменные капители и колонны, обрамлявшие фруктовый сад с искусственным водоемом.
Это еще одно свидетельство о высоком уровне достатка владельцев виллы, живших 2700 лет назад — в период Первого Храма.
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