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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Иерусалиме найден 2700-летний роскошный туалет

Анастасия Баринова
06 октября 2021
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Фото: Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority/Twitter
В те времена частные туалетные кабинки в жилищах почти не встречались.

В разные времена критерии богатства были разными. Тысячелетия назад в древнем Иерусалиме только очень состоятельные люди могли себе позволить иметь частный туалет, и такой пример был недавно найден во время раскопок особняка в Старом городе. Ученые обнаружили комфортное сидение, под которым располагалась септическая яма.

«Индивидуальные туалетные кабинки были очень редки; на сегодняшний день их было найдено всего несколько», — Яков Биллиг, руководитель раскопок.

В септике сохранились обломки глиняной посуды и кости животных, что позволит больше узнать о диете и состоянии здоровья людей того времени. Рядом с гигиеническим помещением находились декоративные каменные капители и колонны, обрамлявшие фруктовый сад с искусственным водоемом.

 Это еще одно свидетельство о высоком уровне достатка владельцев виллы, живших 2700 лет назад — в период Первого Храма.

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