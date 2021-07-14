В Иерусалиме нашли роскошный банкетный зал времен Христа

На прошлой неделе публике были представлены новые части того, что, кажется, было роскошным банкетным залом с впечатляющей стеной фонтанов, возведенной к западу от Храмовой горы около 2000 лет назад.
Это монументальное сооружение раскрывали поэтапно. Фактически, часть его — восточный зал, позже названный «Залом масонов», а затем «Залом Ирода» — была обнаружена в 1867 году. Дальнейшие исследования продолжались в ХХ веке, но недавно археологам удалось обнаружить весь след первоначального здания.
Новые объекты, что открылись публике, представляют собой стены двух огромных залов, разделенных фонтаном. Залы и фонтан были украшены лепными карнизами с пилястрами или плоскими опорными колоннами, увенчанными коринфскими капителями.
Археологи полагают, что в залах могли встречаться члены совета на приемах. Также здесь в честь почетных гостей могли проходить пиры, на которых, по эллинистическому обычаю, гости возлежали на деревянных обеденных ложах.
Зал находится под мусульманским кварталом Иерусалима, и к нему ведет туннель у Западной стены, раскопки, которые проходят вдоль западного фланга Храмовой горы.
Храмовая гора — святое место для трех мировых религий: христианства, ислама и иудаизма. Это бывшее место Первого Храма, также известного как Храм Соломона, где, по общему мнению, хранился Ковчег Завета до того, как вавилоняне разрушили это здание.
На этом месте был построен скромный Второй Храм, который позже был перестроен Иродом Великим в более величественное строение, которое тоже было разрушено — на этот раз римлянами.
Согласно еврейской традиции, Храмовая гора — это место, где Авраам попытался принести в жертву своего сына Исаака. Ортодоксальные евреи верят, что в конечном итоге они построят на этом месте Третий Храм, что знаменует следующее пришествие Мессии.