В Иерусалиме нашли роскошный банкетный зал времен Христа

Зал находится под мусульманским кварталом Иерусалима, и к нему ведет туннель у Западной стены, раскопки, которые проходят вдоль западного фланга Храмовой горы.

Храмовая гора — святое место для трех мировых религий: христианства, ислама и иудаизма. Это бывшее место Первого Храма, также известного как Храм Соломона, где, по общему мнению, хранился Ковчег Завета до того, как вавилоняне разрушили это здание.

На этом месте был построен скромный Второй Храм, который позже был перестроен Иродом Великим в более величественное строение, которое тоже было разрушено — на этот раз римлянами.

Согласно еврейской традиции, Храмовая гора — это место, где Авраам попытался принести в жертву своего сына Исаака. Ортодоксальные евреи верят, что в конечном итоге они построят на этом месте Третий Храм, что знаменует следующее пришествие Мессии.