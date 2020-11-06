В Индийском океане нашли «конвейер» магмы, работавший на протяжении 30 миллионов лет

Геологи из Университета Кертина в Австралии и Уппсальского университета в Швеции нашли свидетельства того, что один из участков в Индийском океане был местом с самой значительной вулканической активностью в мире — постоянно движущаяся «конвейерная лента» магмы способствовала почти непрерывным извержениям, которые продолжались в течение 30 миллионов лет.
Все это происходило на подводном плато Кергелен от 120 до 90 миллионов лет назад. Плато было образовано горячей точкой после разлома Гондваны в результате серии мощных магматических извержений. Результаты геологических исследований показали, что в течение периода до 40 млн лет плато находилось на поверхности или на очень небольшой глубине. Фрагменты древесины и угля, найденные в осадках верхнего мела, свидетельствуют о том, что плато могло быть покрыто лесом. В настоящее время плато располагается в Индийском океане, примерно в 3000 километрах к юго-западу от Австралии.
Продолжая сравнение с олимпийскими бассейнами, ученые выяснили, что за весь период извержения лавой могли бы заполниться 5,5 триллионов таких бассейнов.
По словам Цзяна, такая активность сделала Кергелен «домом» для самых продолжительных извержений супервулканов на Земле. 90 миллионов лет назад скорость извержений резко снизилась по причинам, который пока еще не совсем понятны. Однако и по сей день вулканическая активность в этом месте периодически возобновляется. Она связана с извержениями вулкана Биг-Бен на острове Херд, принадлежащем Австралии.
Соавтор исследования Хьюго Олиерук объяснил, что такая значительная продолжительность извержений требует очень специфических геологических условий.
«После частичного разделения суперконтинента Гондвана на части, ныне известные как Австралия, Индия и Антарктида, плато Кергелен начало формироваться на вершине мантийного шлейфа, а также вдоль глубокого моря <…> Вулканизм длился так долго, потому что потоки магмы непрерывно текли через срединно-океанические хребты, которые служили своеобразным каналом или "конвейерной лентой" для магмы более 30 миллионов лет», — говорит Олиерук.
По словам ученого, для плато Кергелен мантийный шлейф действовал как горелка, которая позволяла мантии плавиться и приводило к долгому периоду активности извержений.
Еще один участник исследования Фред Журдан рассказал, что он и его коллеги использовали метод датирования изотопом аргона, чтобы определить распространение и подъем породы, созданной поднимающейся магмой.
«Обнаружение этой продолжительной непрерывной активности извержения важно, потому что это помогает нам понять, какие факторы могут контролировать начало и конец вулканической активности. Это имеет значение для нашего понимания магматизма на Земле и на других планетах», — заключил Журдан.