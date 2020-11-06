В Индийском океане нашли «конвейер» магмы, работавший на протяжении 30 миллионов лет

Соавтор исследования Хьюго Олиерук объяснил, что такая значительная продолжительность извержений требует очень специфических геологических условий.

«После частичного разделения суперконтинента Гондвана на части, ныне известные как Австралия, Индия и Антарктида, плато Кергелен начало формироваться на вершине мантийного шлейфа, а также вдоль глубокого моря <…> Вулканизм длился так долго, потому что потоки магмы непрерывно текли через срединно-океанические хребты, которые служили своеобразным каналом или "конвейерной лентой" для магмы более 30 миллионов лет», — говорит Олиерук.

По словам ученого, для плато Кергелен мантийный шлейф действовал как горелка, которая позволяла мантии плавиться и приводило к долгому периоду активности извержений.

Еще один участник исследования Фред Журдан рассказал, что он и его коллеги использовали метод датирования изотопом аргона, чтобы определить распространение и подъем породы, созданной поднимающейся магмой.

«Обнаружение этой продолжительной непрерывной активности извержения важно, потому что это помогает нам понять, какие факторы могут контролировать начало и конец вулканической активности. Это имеет значение для нашего понимания магматизма на Земле и на других планетах», — заключил Журдан.