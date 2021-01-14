В Индонезии нашли древнейшее наскальное изображение

Археологи нашли на индонезийском острове Сулавеси древнейший из известных наскальных рисунков. Изображение, возраст которого оценивается в 45,5 тысяч лет, являет собой похожее на свинью животное в натуральную величину.
Размер рисунка – примерно 136 на 54 см, материалом для него послужила темно-красная охра. Исследователи предполагают, что на рисунке изображена целебесская свинья (Sus Celebensis), являющаяся эндемиком острова Сулавеси.
Ранее старейшим из известных наскальных рисунков считалось изображение, также обнаруженное в пещере на Сулавеси. На нем запечатлены фигуры полулюдей-полуживотных в процессе охоты на свиней. Исследователи оценивали его возраст в 43 900 лет. Специалисты напоминают, что это не самый старый рисунок в мире: простейшие зигзаги, линии и символы человек наносил на поверхности и ранее. В Южной Африке было найдено подобное примитивное изображение, созданное 73 000 лет назад.
Исследователи отмечают: новая находка предоставляет дополнительные доказательства того, что древняя Индонезия была «очагом» наскального искусства, и что традиция наскальной живописи пришла не из Европы ледникового периода, как считалось ранее.
Находка была сделана в пещере Леанг Тедонгнгэ в небольшой долине, которая в настоящее время населена земледельцами-бугисами, одной из этнических групп Индонезии.
«В эту долину нет дорог; чтобы добраться туда, необходимо преодолеть трудный путь по лесной тропе, которая ведет вверх в известняковые холмы и заканчивается узким проходом через пещеру — это единственный вход в долину», — говорит Брамм.
Таким образом, несмотря на близость долины к большому городу Макасар, по словам ее жителей ни один исследователь с Запада раньше не ступал сюда.
В пещере были найдены рисунки еще двух похожих свиней, однако наиболее хорошо сохранилось именно самое древнее изображение. Над животным также можно увидеть очертания двух человеческих рук.
В соседней пещере, называемой «Леанг Балангаджия 1», исследователи заметили на потолке нарисованную свинью еще большего размера, размером около 187 на 110 сантиметров, с нарисованными по трафарету руками. По словам исследователей, в этой пещере есть как минимум два других изображения животных, но они слишком повреждены, чтобы их можно было расшифровать.
Несколько анатомических подсказок намекают, что наскальные рисунки в обеих пещерах изображают взрослых свиней-самцов.
По словам Брумма, целебесские свиньи Сулавеси являются эндемиками острова — вид развивался там в условиях изоляции сотни тысяч лет назад. Археологические данные свидетельствуют о том, что люди охотились на этих свиней и даже одомашнили их.
«Итак, кажется очевидным, что древние люди тесно взаимодействовали с этими свиньями на различных уровнях в течение очень длительного периода времени. На самом деле, художники ледникового периода Сулавеси, кажется, были одержимы образом этих свиней, что неудивительно, учитывая их важную роль в жизни людей», — говорит Брумм.
Oldest cave art found in Sulawesi https://t.co/N7ZQZAasU5 the image from Leang Tedongnge is at least 45,500 years old, could be much older pic.twitter.com/vsvuu8GFfP— Odyssey to the Far East (@motherlander) January 13, 2021
Чтобы определить, когда были сделаны рисунки, команда исследовала образцы нескольких минералов, которые «выросли» на свиньях после того, как были сделаны изображения. Исследователи сделали это с помощью уран-ториевого радиоизотопного датирования. Когда дождевая вода просачивается через известняковую пещеру, она растворяет крошечные количества урана, который со временем распадается на элемент торий. Измеряя соотношение урана и тория в каждом образце минерала, ученые определили, когда минералы начали расти над картинами.
Этот метод показал, что древнейшему изображению свиньи из пещеры Леанг Тэдонгнгэ не менее 45 500 лет, а более крупная свинья на потолке из Леанг Балангаджия 1 — возрастом не менее 32 000 лет.
Свинья Леанг Тедонгнгэ — не только старейшее известное наскальное изображение животного, но и «самый ранний известный репрезентативный (реалистичный) рисунок в мире» и, возможно, самое раннее свидетельство существования современного человека на Сулавеси, если предположить, что именно современные люди (а не близкий родственник человека, такой как денисовцы) нарисовали свиней, пишут авторы в своем исследовании.
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