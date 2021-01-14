В Индонезии нашли древнейшее наскальное изображение

В пещере были найдены рисунки еще двух похожих свиней, однако наиболее хорошо сохранилось именно самое древнее изображение. Над животным также можно увидеть очертания двух человеческих рук.

В соседней пещере, называемой «Леанг Балангаджия 1», исследователи заметили на потолке нарисованную свинью еще большего размера, размером около 187 на 110 сантиметров, с нарисованными по трафарету руками. По словам исследователей, в этой пещере есть как минимум два других изображения животных, но они слишком повреждены, чтобы их можно было расшифровать.

Несколько анатомических подсказок намекают, что наскальные рисунки в обеих пещерах изображают взрослых свиней-самцов.

По словам Брумма, целебесские свиньи Сулавеси являются эндемиками острова — вид развивался там в условиях изоляции сотни тысяч лет назад. Археологические данные свидетельствуют о том, что люди охотились на этих свиней и даже одомашнили их.

«Итак, кажется очевидным, что древние люди тесно взаимодействовали с этими свиньями на различных уровнях в течение очень длительного периода времени. На самом деле, художники ледникового периода Сулавеси, кажется, были одержимы образом этих свиней, что неудивительно, учитывая их важную роль в жизни людей», — говорит Брумм.