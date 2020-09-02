В Исландии нашли поселение из исландской средневековой саги

В 2013 году археологи обнаружили кучу пепла, которая привела к раскопкам, начавшимся в 2017 году в Арнарфьордуре на северо-западе Исландии. Теперь, в конце сезона раскопок 2020 года там был найден земляной дом длиной в 23 метра, обнаруженный рядом с ранее раскопанной хижиной.
В углу дома стояла большая печь. Съемки с дрона позволяют предположить, что поблизости также находятся еще три дома, коровник и мастерская. Их еще предстоит раскопать. Поскольку все найденные печи в этом районе были больше, чем обычно? исследователи полагают, что кузнечное дело было основным ремеслом здешних викингов около тысячи лет назад.
Ученым предстоит еще много работы, однако у них уже есть веские основания полагать, что найденное поселение могло упоминаться в «Ландамабоке» («Книге землевладельцев») — одном из важнейших источников по колонизации Исландии, созданном в XI веке.
Это эпическое произведение представляет собой список первых исландских жителей и их семей, заселивших Исландию, включая 3000 имен собственных и 1400 географических названий. Также в нем содержатся многочисленные свидетельства о наблюдении морских чудовищ и озерных монстров в Исландии.
Археологические знания о том, как функционировали эта древняя ферма по добыче металла ежегодно пополняются. Однако уже сегодня ведущая руководительница раскопок Маргрет Халльмундсдоттир полагает, что поселение относится ко временам исландских средневековых саг и поможет отделить факты от вымысла в Ландамабоке, когда-то считавшимся чисто мифологическим произведением.
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