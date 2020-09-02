В Исландии нашли поселение из исландской средневековой саги

Ученым предстоит еще много работы, однако у них уже есть веские основания полагать, что найденное поселение могло упоминаться в «Ландамабоке» («Книге землевладельцев») — одном из важнейших источников по колонизации Исландии, созданном в XI веке.

Это эпическое произведение представляет собой список первых исландских жителей и их семей, заселивших Исландию, включая 3000 имен собственных и 1400 географических названий. Также в нем содержатся многочисленные свидетельства о наблюдении морских чудовищ и озерных монстров в Исландии.

Археологические знания о том, как функционировали эта древняя ферма по добыче металла ежегодно пополняются. Однако уже сегодня ведущая руководительница раскопок Маргрет Халльмундсдоттир полагает, что поселение относится ко временам исландских средневековых саг и поможет отделить факты от вымысла в Ландамабоке, когда-то считавшимся чисто мифологическим произведением.

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