В Испании нашли поле битвы, на которой Ганнибал одержал одну из первых великих побед

Легендарный Ганнибал более всего известен своим дерзким и победоносным походом по римским землям на территории современной Италии, но за два года до этого марша 27-летний военачальник сражался с различными племенами, населявшими Пиренеи.
Место одной из важнейших таких битв было найдено с помощью исторических и географических записей, а также археологических раскопок. Оно находится на берегу реки Таг («Тахо» по-испански, «Тежу» по-португальски) на территории современной провинции Гвадалахара.
В 220 г. до н.э Ганнибал захватил важнейшие города Саламантику и Арбокалу. На обратном пути на зимние квартиры на него напали карпетаны — кельтское племя, населявшее часть бассейна Тахо в центральной части Пиренейского полуострова. Согласно историческим данным, 25-тысячная армия карфагенского командира, усиленная 40 слонами, столкнулась со 100-тысячной армией противника.
Местность, на которой прошла битва, имела несколько ключевых особенностей, которые Ганнибал использовал в своих интересах. Избежав прямого столкновения, военачальник заманил карпетанов, а также присоединившихся к ним ваккеев и олькадов, на единственный участок реки, где можно было переправиться вброд. Посчитав, что численное превосходство будет иметь решающее значение, карпетане решились на переправу, где их встретила карфагенская конница.
Наряду с размещением кавалерии у бродов, Ганнибал также приказал быстро построить частокол, идущий параллельно реке. Эти события описывает древнеримский историк Тит Ливий.
Победой, а затем подчинением карпетанов, Ганнибал завершил завоевания к югу от Ибера. Все эти территории теперь находились под карфагенским владычеством.
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