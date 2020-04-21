В Испании нашли поле битвы, на которой Ганнибал одержал одну из первых великих побед

Легендарный Ганнибал более всего известен своим дерзким и победоносным походом по римским землям на территории современной Италии, но за два года до этого марша 27-летний военачальник сражался с различными племенами, населявшими Пиренеи.

Место одной из важнейших таких битв было найдено с помощью исторических и географических записей, а также археологических раскопок. Оно находится на берегу реки Таг («Тахо» по-испански, «Тежу» по-португальски) на территории современной провинции Гвадалахара.