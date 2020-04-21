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История

В Испании нашли поле битвы, на которой Ганнибал одержал одну из первых великих побед

Михаил Сысоев
21 апреля 2020
Ганнибал
Фото: Wikimedia Commons
Это битва помогла укрепить его репутацию одного из лучших стратегов карфагенской армии.

Легендарный Ганнибал более всего известен своим дерзким и победоносным походом по римским землям на территории современной Италии, но за два года до этого марша 27-летний военачальник сражался с различными племенами, населявшими Пиренеи.

Место одной из важнейших таких битв было найдено с помощью исторических и географических записей, а также археологических раскопок. Оно находится на берегу реки Таг («Тахо» по-испански, «Тежу» по-португальски) на территории современной провинции Гвадалахара.

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dailymail.co.uk

В 220 г. до н.э Ганнибал захватил важнейшие города Саламантику и Арбокалу. На обратном пути на зимние квартиры на него напали карпетаны — кельтское племя, населявшее часть бассейна Тахо в центральной части Пиренейского полуострова. Согласно историческим данным, 25-тысячная армия карфагенского командира, усиленная 40 слонами, столкнулась со 100-тысячной армией противника.

Местность, на которой прошла битва, имела несколько ключевых особенностей, которые Ганнибал использовал в своих интересах. Избежав прямого столкновения, военачальник заманил карпетанов, а также присоединившихся к ним ваккеев и олькадов, на единственный участок реки, где можно было переправиться вброд. Посчитав, что численное превосходство будет иметь решающее значение, карпетане решились на переправу, где их встретила карфагенская конница.

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Eqipo Arqueolygico De Caraca

Наряду с размещением кавалерии у бродов, Ганнибал также приказал быстро построить частокол, идущий параллельно реке. Эти события описывает древнеримский историк Тит Ливий.

«Многих поглотила река; других течение занесло к неприятелю, где их раздавили слоны. Тем, которые вошли в воду последними, легче было вернуться к своему берегу. Но, пока они из разных мест, куда занес их страх, собирались в одну кучу, Ганнибал, не дав им опомниться, выстроил свою пехоту, повел ее через реку и прогнал их с берега», — Тит Ливий.

Победой, а затем подчинением карпетанов, Ганнибал завершил завоевания к югу от Ибера. Все эти территории теперь находились под карфагенским владычеством.

Прочитайте наш репортаж из Томбукту, города книг и страха.

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