В Испании нашли свидетельства правления женщины в обществе бронзового века

В 2014 году группа под руководством археолога Висенте Лулля из Автономного университета Барселоны обнаружила скелеты мужчины и женщины в большом могильнике в месте под названием Ла Альмолойя в испанской Мурсии. Могила была найдена под полом того, что скорее всего являлось дворцом бронзового века.
Радиоуглеродное датирование показало, что оба человека умерли около 3700 лет назад. Главной особенностью захоронения оказалось то, что большая часть погребальных драгоценностей находилась на женщине или рядом с ней. В частности, была найдена серебряная диадема, которая могла быть признаком власти и известности в обществе. Исследователи полагают, что эта женщина была правительницей в обществе Эль-Аргар в раннем бронзовом веке.
Принимая во внимание социальную значимость диадемы и других изысканных надгробных принадлежностей и сочетая их с местоположением, исследователи предполагают, что женщина, похороненная в могиле, могла быть «высшим звеном в иерархии общества».
Подобное открытие было неожиданным, поскольку ранее общепринятой версией было то, что в обществах бронзового века в этом регионе правили исключительно мужчины.
Ученые отмечают, что захоронение в Ла-Альмолойе является «одним из самых роскошных захоронений бронзового века, когда-либо найденных в Европе». Так, в кувшине, найденном в могиле, были обнаружены украшения в виде животных, а также золотые и серебряные предметы исключительного качества.
Останки женщины, которой на момент смерти было 25–30 лет, также были украшены серебряными браслетами и кольцами. На мужчине возрастом 35-40 лет оказались медный браслет, серебряное украшение и золотые серьги.
Анализ их скелетных останков показывает следы киновари, которая, возможно, использовалась для окраски их одежды или погребальных саванов. Все эти элементы доказывают, что они были элитными членами своего общества, причем женщина имела особое значение, хотя ее точная роль до сих пор остается загадкой.
Анализ останков показал, что женщина страдала несколькими врожденными аномалиями, а также возможной легочной инфекцией на момент смерти. У мужчины оказался уже довольно «изношенный» скелет с признаками того, что при жизни этот человек много ездил на лошади. Также был обнаружен след травмы на лице, но она зажила еще до его смерти, хотя случилась скорее всего незадолго до гибели женщины.
Дальнейшие раскопки принесли археологам большой сюрприз. Выяснилось, что у мужчины и женщины была дочь — ее захоронение нашли на некотором отдалении. Причина смерти младенца неизвестна, но могла быть вызвана инфекционным заболеванием, которое было причиной высокой детской смертности в то время, однако не оставляло следов на скелете.
Вся эта семья принадлежала к Аргарской культуре, которая процветала на юго-востоке Иберии с 2200 по 1550 год до нашей эры. Исследователи полагают, что дворец, в котором нашли богатое захоронение, был уничтожен пожаром вскоре после смерти женщины.
Эррада рассказал, что в дворце обнаружили огромную комнату, которая, вероятно служила «залом собраний». В ней вдоль стен могли поместить 60 человек, и были найдены следы большого очага, не имеющего аналогов в обычных домах.
По словам Эррады, последняя фаза Ла-Альмолоя была полностью изучена, поэтому перед исследовательской группой стоит «захватывающая цель» — исследовать предыдущие фазы этого места, которые погребены под останками этого более позднего поселения.