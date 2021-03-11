В Испании нашли свидетельства правления женщины в обществе бронзового века

В 2014 году группа под руководством археолога Висенте Лулля из Автономного университета Барселоны обнаружила скелеты мужчины и женщины в большом могильнике в месте под названием Ла Альмолойя в испанской Мурсии. Могила была найдена под полом того, что скорее всего являлось дворцом бронзового века.

Радиоуглеродное датирование показало, что оба человека умерли около 3700 лет назад. Главной особенностью захоронения оказалось то, что большая часть погребальных драгоценностей находилась на женщине или рядом с ней. В частности, была найдена серебряная диадема, которая могла быть признаком власти и известности в обществе. Исследователи полагают, что эта женщина была правительницей в обществе Эль-Аргар в раннем бронзовом веке.