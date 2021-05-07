В Италии найдена мраморная голова первого императора Рима

В итальянском городе Изерния бригада строителей обнаружила хорошо сохранившуюся мраморную голову. В этой стране такие находки – не редкость, но их не всегда можно идентифицировать, или же они не всегда имеют историческую ценность.

В данном случае у специалистов не было сомнений: под 2000-летними городскими стенами находилась часть скульптуры или бюста Августа, первого императора Рима. Его всегда изображали с крупными ушами и прической «ласточкин хвост»: V-образным пробором, по обе стороны которого располагались «завитушки» волос.