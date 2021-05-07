В Италии найдена мраморная голова первого императора Рима

В итальянском городе Изерния бригада строителей обнаружила хорошо сохранившуюся мраморную голову. В этой стране такие находки – не редкость, но их не всегда можно идентифицировать, или же они не всегда имеют историческую ценность.
В данном случае у специалистов не было сомнений: под 2000-летними городскими стенами находилась часть скульптуры или бюста Августа, первого императора Рима. Его всегда изображали с крупными ушами и прической «ласточкин хвост»: V-образным пробором, по обе стороны которого располагались «завитушки» волос.
Август основал постоянную армию и расширил империю до Африки. Он правил Римом с 27 г. до н. э. до своей смерти 14 г. н.э. Изерния, населенная древним народом самниты, была важным стратегическим пунктом в центре Италии. Рим захватил ее в 295 г. до н.э., сровняв с землей и перестроив как римский форпост. И Цезарь, и Август основывали там колонии, хотя в 90 г. до н. э. самниты ненадолго возвращали себе город.
Точная дата создания скульптуры не установлена, но по очертаниям она напоминает знаменитую статую из Прима-Порта, которая относится к 20 году до н.э., и это доказывает присутствие здесь римлян в этот период.
Древние городские стены Изернии серьезно нуждаются в ремонте. Мраморная голова была найдена после обрушения одной из стен и попыток ее укрепить. Этот фрагмент скульптуры планируется выставить в музее Santa Maria Delle Monache в Изернии.
Посмотрите, как выглядел другой знаменитый император, Нерон.