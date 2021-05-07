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История

В Италии найдена мраморная голова первого императора Рима

Анастасия Баринова
07 мая 2021
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Фото: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise
Август, сын Юлия Цезаря, обладал характерными деталями внешности.

В итальянском городе Изерния бригада строителей обнаружила хорошо сохранившуюся мраморную голову. В этой стране такие находки – не редкость, но их не всегда можно идентифицировать, или же они не всегда имеют историческую ценность.

В данном случае у специалистов не было сомнений: под 2000-летними городскими стенами находилась часть скульптуры или бюста Августа, первого императора Рима. Его всегда изображали с крупными ушами и прической «ласточкин хвост»: V-образным пробором, по обе стороны которого располагались «завитушки» волос.

Август основал постоянную армию и расширил империю до Африки. Он правил Римом с 27 г. до н. э. до своей смерти 14 г. н.э. Изерния, населенная древним народом самниты, была важным стратегическим пунктом в центре Италии. Рим захватил ее в 295 г. до н.э., сровняв с землей и перестроив как римский форпост. И Цезарь, и Август основывали там колонии, хотя в 90 г. до н. э. самниты ненадолго возвращали себе город. 

Точная дата создания скульптуры не установлена, но по очертаниям она напоминает знаменитую статую из Прима-Порта, которая относится к 20 году до н.э., и это доказывает присутствие здесь римлян в этот период. 

Древние городские стены Изернии серьезно нуждаются в ремонте. Мраморная голова была найдена после обрушения одной из стен и попыток ее укрепить. Этот фрагмент скульптуры планируется выставить в музее Santa Maria Delle Monache в Изернии. 

Посмотрите, как выглядел другой знаменитый император, Нерон.

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