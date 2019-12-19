В Израиле найдена дамба, построенная 7000 лет назад

Международная группа археологов обнаружила самую древнюю из известных рукотворную морскую дамбу у побережья Средиземного моря. Она расположена в подводном археологическом памятнике Тель-Хрейц, неолитическом поселении, существовавшем недалеко от современной Хайфы примерно 7500-7000 лет назад.

В ту эпоху берега нынешнего Израиля и Сирии были заполнены поселениями, многие из которых к настоящему времени ушли под воду и были засыпаны несколькими метрами песка. Обнаружить Тель-Хрейц удалось в 2012 году после шторма, который обнажил остатки деревни в 90 метрах от современного берега на четырехметровой глубине. После длительных исследований подводные археологи нашли у поселения дамбу длиной более 100 метров.

По словам авторов исследования, дамба была построена таким образом, чтобы защитить поселение от морской воды, уровень которой рос в результате таяния ледников.

«Эта морская дамба уникальна для того периода и является самой старой береговой защитой из всех, что известны человечеству», – отмечают авторы исследования.