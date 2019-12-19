В Израиле найдена дамба, построенная 7000 лет назад

Международная группа археологов обнаружила самую древнюю из известных рукотворную морскую дамбу у побережья Средиземного моря. Она расположена в подводном археологическом памятнике Тель-Хрейц, неолитическом поселении, существовавшем недалеко от современной Хайфы примерно 7500-7000 лет назад.
В ту эпоху берега нынешнего Израиля и Сирии были заполнены поселениями, многие из которых к настоящему времени ушли под воду и были засыпаны несколькими метрами песка. Обнаружить Тель-Хрейц удалось в 2012 году после шторма, который обнажил остатки деревни в 90 метрах от современного берега на четырехметровой глубине. После длительных исследований подводные археологи нашли у поселения дамбу длиной более 100 метров.
По словам авторов исследования, дамба была построена таким образом, чтобы защитить поселение от морской воды, уровень которой рос в результате таяния ледников.
«Эта морская дамба уникальна для того периода и является самой старой береговой защитой из всех, что известны человечеству», – отмечают авторы исследования.
Дамба была построена из валунов весом от 200 кг до тонны. Они брались из русла реки, располагавшейся примерно в 1-2 километрах от поселения.
Ученые определили, что Тель-Хрейц изначально располагался на «безопасном возвышении» на высоте три метра над уровнем моря. За несколько лет исследований археологи нашли здесь остатки каменных и деревянных домов, кости коров и собак, посуду, инструменты для приготовления оливкового масла и даже несколько погребений.
Однако в эпоху неолита уровень Средиземного моря поднимался со скоростью около 70 сантиметров за столетие, поэтому с течением времени во время штормов волны начали добираться до поселения. Строительство дамбы было попыткой предотвратить это разрушительное воздействие стихии, однако дальнейшее наступление моря заставило жителей покинуть деревню.