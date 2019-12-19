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История

В Израиле найдена дамба, построенная 7000 лет назад

19 декабря 2019
Тель Хрейц
Фото: Художественная реконструкция поселения Тель-Хрейц
В эпоху неолита уровень Средиземного моря поднимался со скоростью около 0,7 сантиметра в год.

Международная группа археологов обнаружила самую древнюю из известных рукотворную морскую дамбу у побережья Средиземного моря. Она расположена в подводном археологическом памятнике Тель-Хрейц, неолитическом поселении, существовавшем недалеко от современной Хайфы примерно 7500-7000 лет назад.

В ту эпоху берега нынешнего Израиля и Сирии были заполнены поселениями, многие из которых к настоящему времени ушли под воду и были засыпаны несколькими метрами песка. Обнаружить Тель-Хрейц удалось в 2012 году после шторма, который обнажил остатки деревни в 90 метрах от современного берега на четырехметровой глубине. После длительных исследований подводные археологи нашли у поселения дамбу длиной более 100 метров.

По словам авторов исследования, дамба была построена таким образом, чтобы защитить поселение от морской воды, уровень которой рос в результате таяния ледников.

«Эта морская дамба уникальна для того периода и является самой старой береговой защитой из всех, что известны человечеству», – отмечают авторы исследования.

Тель-Хрейц
Предметы, найденные в поселении Тель Хрейц. (a,b) каменные элементы дамбы на мелководье, (с) деревянные столбики, вероятно, обломки строений (d) обработанный кремень, (е) чашка из песчаника, (f) базальтовый камень, (g) фрагменты костей животных, (h) предполагаемая вершина надгробия, (i) рога месопотамской (иранской) лани.

Дамба была построена из валунов весом от 200 кг до тонны. Они брались из русла реки, располагавшейся примерно в 1-2 километрах от поселения.

Ученые определили, что Тель-Хрейц изначально располагался на «безопасном возвышении» на высоте три метра над уровнем моря. За несколько лет исследований археологи нашли здесь остатки каменных и деревянных домов, кости коров и собак, посуду, инструменты для приготовления оливкового масла и даже несколько погребений.

Однако в эпоху неолита уровень Средиземного моря поднимался со скоростью около 70 сантиметров за столетие, поэтому с течением времени во время штормов волны начали добираться до поселения. Строительство дамбы было попыткой предотвратить это разрушительное воздействие стихии, однако дальнейшее наступление моря заставило жителей покинуть деревню.