В Израиле найдена древнейшая печать с орнаментом

В Израиле обнаружен глиняный слепок возрастом почти 7000 лет. Археологи считают, что он использовался в качестве пломбы для корреспонденции, ворот или партии товаров. Артефакт размером около сантиметра находился в долине Бейт-Шеан, где велись раскопки с 2004 по 2007 годы, а после этого специалисты анализировали предметы. В общей сложности было найдено 150 печатей-пломб, но большинство из них было просто кусками глины, тогда как на этом слепке присутствует геометрический узор.
В распоряжении археологов уже есть печати из Города Давида возрастом около 2600 лет с библейскими рисунками и именами. Но 7000 лет назад письменность еще не использовалась, и «фирменным знаком» выступал уникальный орнамент. Это самый древний пример того, что люди защищали свою собственность подобным образом. Слепок интересен еще и тем, что состоит из двух геометрических фигур — это может свидетельствовать о том, что в процессе опечатывания участвовало два человека, каждый со своей печатью. Своим отличным состоянием артефакт обязан засушливому климату в долине.
Раскопки велись на месте доисторической деревни Тель-Цаф, расположенной к югу от Галилейского моря. Здесь уже были обнаружены остатки зданий из сырого кирпича и элеваторы, вмещающие от 15 до 20 тонн зерна. Среди самых интересных предметов, помимо печати — металлический сосуд, самый старый в стране, а также бусы из экзотических минералов и обсидиана — вулканического стекла из Анатолии.
Эти и другие находки могут говорить о том, что в деревне жили достаточно состоятельные люди, занимавшиеся торговлей. Слепок подтверждает гипотезу о торговых связях: анализ глины показал, что она не является местной — ближайшая похожая по составу находится на расстоянии 10 километров.
Узнайте о печати, пролежавшей под Храмовой горой 3000 лет.