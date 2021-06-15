В Израиле найдена древнейшая печать с орнаментом

В распоряжении археологов уже есть печати из Города Давида возрастом около 2600 лет с библейскими рисунками и именами. Но 7000 лет назад письменность еще не использовалась, и «фирменным знаком» выступал уникальный орнамент. Это самый древний пример того, что люди защищали свою собственность подобным образом. Слепок интересен еще и тем, что состоит из двух геометрических фигур — это может свидетельствовать о том, что в процессе опечатывания участвовало два человека, каждый со своей печатью. Своим отличным состоянием артефакт обязан засушливому климату в долине.

Раскопки велись на месте доисторической деревни Тель-Цаф, расположенной к югу от Галилейского моря. Здесь уже были обнаружены остатки зданий из сырого кирпича и элеваторы, вмещающие от 15 до 20 тонн зерна. Среди самых интересных предметов, помимо печати — металлический сосуд, самый старый в стране, а также бусы из экзотических минералов и обсидиана — вулканического стекла из Анатолии.