В Израиле найдено кольцо с одним из древнейших изображений Христа

Археологи из Израильского управления древностей ведут работу у побережья Кесарии. В древности здесь были созданы первые центры христианства и появились первые общины. В акватории нередко происходили кораблекрушения, и свидетельства тех событий сейчас попали в распоряжение ученых.

Исследуя остатки двух затонувших кораблей, специалисты нашли монеты, серебряные и золотые кольца, редкие драгоценные камни, статуэтки и другие артефакты. Один из кораблей ушел на дно в римский период, другой – в мамлюкский (около 1700 и 600 лет назад). Их груз и фрагменты разбитых корпусов были разбросаны на глубине около 4 метров.