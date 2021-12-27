В Израиле найдено кольцо с одним из древнейших изображений Христа

Археологи из Израильского управления древностей ведут работу у побережья Кесарии. В древности здесь были созданы первые центры христианства и появились первые общины. В акватории нередко происходили кораблекрушения, и свидетельства тех событий сейчас попали в распоряжение ученых.
Исследуя остатки двух затонувших кораблей, специалисты нашли монеты, серебряные и золотые кольца, редкие драгоценные камни, статуэтки и другие артефакты. Один из кораблей ушел на дно в римский период, другой – в мамлюкский (около 1700 и 600 лет назад). Их груз и фрагменты разбитых корпусов были разбросаны на глубине около 4 метров.
Ученые считают, что они стояли на якоре и не выдержали шторм. Список обнаруженных сокровищ включает в себя сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века н.э. и большой клад серебряных монет периода мамлюков (XIV век). Среди найденных статуэток – изображение орла, символизирующего римское владычество, а также фигурка римского актера в комической маске. Многочисленные бронзовые колокольчики использовались для отпугивания злых духов. Более практичные предметы – это чернильница, керамические сосуды и детали корабельного корпуса. Был даже обнаружен большой железный якорь, сломанный на куски, что свидетельствует о силе шторма.
Море также сохранило некоторые личные вещи тех, кто не доплыл до порта. Это, в частности, красивый красный драгоценный камень для оправы в кольцо; на нем вырезана арфа Давида. Еще одна изысканная и редкая находка – толстое восьмиугольное золотое кольцо с зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура молодого пастуха, одетого в тунику и несущего на плечах барана или овцу.
A centuries-old ring engraved with an early Christian image of Jesus as the ‘Good Shepherd’ was recovered from shipwrecks off the ancient port of Caesarea, the Israel Antiquities Authority said https://t.co/bc53noF30k pic.twitter.com/WWiIT4VFZC— Reuters (@Reuters) December 22, 2021
Это так называемый «Добрый пастырь»: один из самых ранних и древних символов, используемых в христианстве для обозначения Иисуса. Он представлен как сострадательный и милосердный пастырь для всего человечества. Кольцо, как и монеты с того же корабля, датируется серединой третьего века.
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