В Израиле нашли библейский город Вифсаиду — родину трех апостолов и место чудес Христа

Библейская деревня, где, согласно Евангелию, Иисус совершил некоторые из своих самых известных чудес, по мнению археологов, лежит в руинах всего в двух километрах от озера Кинерет, упоминаемого в Библии как Галилейское море.

В библейских текстах Вифсаида упоминается как родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа, и именно там Иисус совершил чудо умножения хлебов, исцелил слепого и ходил по воде.

Точное расположение города оставалось предметом давних споров. Согласно одной версии, Вифсаида находилась в местечке Эт-Телль, а в 2017 году группа израильских археологов под руководством Мордехая Авиама заявила, что Вифсаида находилась на северном берегу озера, неподалеку от руин города Эль-Арадж.

Новые результаты раскопок в районе Эт-Телль указывают на то, что первая гипотеза была верна. Как заявил руководитель исследований Рами Арав, профессор из Университета Небраски, «находки в Эт-Телле убедили в этом не только меня, но и группу экспертов». Также Арав ссылается на труды римского историка Тита Флавия Иосифа, согласно которым Вифсаида находилась на Голанских высотах.