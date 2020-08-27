В Израиле нашли библейский город Вифсаиду — родину трех апостолов и место чудес Христа
Библейская деревня, где, согласно Евангелию, Иисус совершил некоторые из своих самых известных чудес, по мнению археологов, лежит в руинах всего в двух километрах от озера Кинерет, упоминаемого в Библии как Галилейское море.
В библейских текстах Вифсаида упоминается как родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа, и именно там Иисус совершил чудо умножения хлебов, исцелил слепого и ходил по воде.
Точное расположение города оставалось предметом давних споров. Согласно одной версии, Вифсаида находилась в местечке Эт-Телль, а в 2017 году группа израильских археологов под руководством Мордехая Авиама заявила, что Вифсаида находилась на северном берегу озера, неподалеку от руин города Эль-Арадж.
Новые результаты раскопок в районе Эт-Телль указывают на то, что первая гипотеза была верна. Как заявил руководитель исследований Рами Арав, профессор из Университета Небраски, «находки в Эт-Телле убедили в этом не только меня, но и группу экспертов». Также Арав ссылается на труды римского историка Тита Флавия Иосифа, согласно которым Вифсаида находилась на Голанских высотах.
Профессор также подчеркивает описание Иосифом Флавием того, как Вифсаида позже была «возведена в достоинство города» и переименована в Юлиаду в честь жены римского императора Октавиана Августа. В подтверждение этого в Эт-Телле нашли храм, который археологи определили, как посвященный Юлии.
Название Вифсаида переводится с иврита как дом рыбной ловли, и Арав считает, что это еще одна подсказка. Он утверждает, что руины в Эт-Телле когда-то были известны как «Цед», еврейское слово, означающее как охоту, так и рыбалку. Он считает, что это имя в конечном итоге трансформировалось в Бейт-цед или Вифсаиду.
В Евангелии Вифсаида описывается как место, располагающееся прямо на берегу. Хотя это расходится с утверждениями археологов, профессор Арав не видит в этом ничего странного. «Галилейское море находится прямо в центре Сиро-африканского разлома и подвержено тектоническим сдвигам. Это значит, что береговая линия вполне могла серьезно измениться из-за тектонических процессов и колебаний уровня воды», — говорит профессор. Исследователи также обнаружили остатки древних рыболовных снастей среди руин поселения.
В Библии Иисус проклинает Вифсаиду за ее неверие, предупредив, что ее участь будет хуже участи Содома — города, разрушенного Богом в Ветхом Завете. Однако, похоже, Вифсаида не встретила катастрофического конца, предсказанного Христом, а в конечном итоге была заброшена в IV веке.
Арав также выступил против утверждения, что Вифсаида могла располагаться в Эль-Арадже. Он считает, что археологи в 2017 году на самом деле обнаружили бывший военный лагерь.
«Это выдающееся достижение, но это вовсе не упоминающаяся в древних источниках Вифсаида. Это место не удовлетворяет сразу нескольким критериям, зато идеально подходит для лагеря. <…> Я также прошу руководителей раскопок Эль-Араджа опубликовать рецензируемую статью, в которой будут изложены их открытия. Пока им не удалось этого сделать, и все, что археологическое сообщество знает об их находках, исходит из кратких сообщений журналистов в газетах», — заявил Арав.
Статья о находках в Эт-Телле готовится к публикации, однако не факт, что она будет принята всеми в научном сообществе, тем более, что по одной из популярных версий в Евангелии упоминается не одно, а целых два поселения под названием Вифсаида.