В Израиле нашли древнейшую мыловарню. Она оказалась веганской

Самая древняя в мире фабрика по производству мыла возрастом 1200 лет, была обнаружена в бедуинской деревне в древнем городе Рахат на юге Израиля. Управление древностей Израиля (IAA) сообщает, что производители мыла на фабрике использовали оливковое масло вместо животного жира.
История производства мыла, вероятно, берет начало из древней Месопотамии около 2800 лет назад. Там для приготовления мыла использовали животный жир коров, овец и коз, смешанный с водой, щелочным веществом и древесной золой. Плиний Старший в своем труде Naturalis Historia, появившемся около 77 года нашей эры, называет мыло «жировой помадой». Он описывает, как галлы «наносили ее на свои волосы, чтобы придать им красноватый оттенок». Они использовали для приготовления мыла говяжий жир и золу.
Даже сегодня для производства мыла используются животные жиры, хотя чаще они заменяются растительными жирами и жирозаменителями. Учитывая этот факт, открытие веганской мыловарни стало значительным событием в археологии. Доктор Елена Коген Зехави, руководившая раскопками на участке в Рахате, объясняет, что ранние арабские химики готовили мыло, смешивая растительные и ароматические масла с натриевой щелочью.
Изготовление мыла хорошего качества, которое очищает, но не обжигает кожу и не пахнет животными жирами, требует тщательной подготовки и определенной концентрации растительного масла. Зехави объясняет, что мыло, производимое на домашней мыловарне в древнем Рахате, было сделано из оливок. Об этом говорит множество оливковых косточек, найденных на участке. В ходе раскопок ученые также выяснили, что мыловары древнего Рахата, вероятно, использовали солянку (Salsola), местное растение, богатое калием. Однако точный рецепт древнего веганского мыла определить сложно.
Археолог IAA Светлана Таллис рассказала, что наряду с инструментами для производства мыла в доме бедуинов нашли круглую плиту из известняка, на которой вырезаны линии и отверстия. Эта находка была похожа на стратегическую настольную игру под названием «Ветряная мельница», о существовании которой до сих пор было известно только в римский период (II-III век н.э.).
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