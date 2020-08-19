В Израиле нашли древнейшую мыловарню. Она оказалась веганской

Самая древняя в мире фабрика по производству мыла возрастом 1200 лет, была обнаружена в бедуинской деревне в древнем городе Рахат на юге Израиля. Управление древностей Израиля (IAA) сообщает, что производители мыла на фабрике использовали оливковое масло вместо животного жира.

История производства мыла, вероятно, берет начало из древней Месопотамии около 2800 лет назад. Там для приготовления мыла использовали животный жир коров, овец и коз, смешанный с водой, щелочным веществом и древесной золой. Плиний Старший в своем труде Naturalis Historia, появившемся около 77 года нашей эры, называет мыло «жировой помадой». Он описывает, как галлы «наносили ее на свои волосы, чтобы придать им красноватый оттенок». Они использовали для приготовления мыла говяжий жир и золу.